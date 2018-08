El fondo IFM pone el foco en España tras convertir OHL Concesiones en Aleática

Estreno en cuatro mercados. El portafolio de Aleática está formado por 14 carreteras de peaje, tres puertos, un aeropuerto y un tren ligero. Su adquisición supuso el estreno de IFM Global Infrastructure Fund (“IFM GIF”) en España, Chile, Perú y Colombia.

Interés por Brasil. Aleática tiene una pequeña oficina en São Paulo para sondear el mercado brasileño. OHL Concesiones ya fue un actor principal allí a través de la cotizada OHL Brasil.

¿Qué quiere decir el nombre? Aleática no se encuentra en el diccionario ni en los libros de historia, mitología y demás (no confundir con la escuela eleática griega). “El término no existe, pero nosotros lo llenaremos de contenido”, dice el CEO de la empresa, Juan Osuna.