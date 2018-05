Todos quieren ser Paramés: avalancha de nuevas gestoras 'value'

Value, value, value... Este es el gran mantra de la inversión colectiva española en los últimos años. Es la filosofía de inversión que ha desatado una oleada de nuevas gestoras que exhiben la bandera value como la mejor fórmula para ganar.

La inversión en valor, la traducción española del value investing, data de principios del siglo XX, propugnada en 1928 por Benjamin Graham y cuya máxima es comprar valores por debajo su valor real. Sus seguidores son legión, pero en Estados Unidos el gran inversor value por antonomasia es Warren Buffett y en España, Francisco García Paramés.

Tras la salida de Francisco García Paramés de Bestinver en mayo de 2014, parte de su equipo, liderado por Álvaro Guzmán de Lázaro, montó su propia gestora, azValor. Su patrimonio en fondos ronda los 1.200 millones, y su producto estrella, azValor International, suma más de 1.050 millones y una rentabilidad desde su lanzamiento superior al 28%.

Bestinver, propiedad de Acciona, cuenta con otro grande del value investing: Beltrán de la Lastra. El ve­hículo de mayor tamaño de la gestora, Bestinfond, cuenta con casi 1.900 millones de patrimonio. Quien invirtió 10.000 euros en julio de 1993 tiene ahora unos 360.000.

Francisco García Paramés lanzó su propia gestora, Cobas AM, en febrero del año pasado y los inversores le han confiado solo en fondos de inversión cerca de 1.700 millones de euros.

Estos, junto a Lola Solana, que pilota el Santander Small Caps España, con más de 1.300 millones de euros, son los gurús que más dinero mueven en el universo value. Pero hay otros expertos que buscan su hueco y que han probado su buen hacer. También tienen como misión principal la inversión en valor y han decidido independizarse con sus propias gestoras o pasar de pilotar inversiones poco más que familiares, usualmente a través de sicavs o family offices –sociedades sin ficha de la CNMV dedicadas a gestionar grandes patrimonios– a ampliar su público. Para ello han creado sus propias firmas con fondos de inversión clásicos, más accesibles para el pequeño inversor.

Buy & Hold, configurada como una empresa de asesoramiento financiero (eafi) que diseñaba la estrategia de tres sicavs, se convirtió en gestora en junio de 2017 y ofrece tres fondos de inversión: B&H Acciones Europa, B&H Flexible y B&H Renta Fija. El primer producto replica a la sicav de renta variable originaria, que se revaloriza un 237% desde que se creó en agosto de 2004.

La sicav Lierde, que comenzó siendo el vehículo de inversión de César Alierta, expresidente de Telefónica, será la base de la gestora Augustus Capital. Fuentes próximas a la firma señalan que ya tienen la preautorización de la CNMV y que esperan tener funcionando la gestora en septiembre. Lierde ofrece desde su creación en 1994 una rentabilidad anualizada superior al 16% con solo tres años de caídas superiores al 5%.

Los Urquijo, sobre la base de su sicav La Muza, han lanzado una gestora que ofertará un fondo de inversión de Bolsa. La sicav, con 18 años de historial, ha obtenido una rentabilidad anualizada superior al 10%.

Los tres gestores estrella de Metagestión han fichado por una nueva firma en la que serán socios: Horos AM. Metagestión está aliada con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que publicita su fondo mixto Metavalor Global. Este vehículo cuenta con más de 380 millones, dos tercios del volumen de toda la gestora.

Del family office de los hermanos Ana y Pablo Serratosa Luján, Zriser, fundado en 2007, ha nacido la gestora Nao Sustainable, que lanzará un fondo de Bolsa europea sostenible en las próximas semanas y más adelante, un mixto.

Orienta Capital se dio de baja como agencia de valores a finales de 2017 y se convirtió en gestora, con tres fondos. En este caso el perfil value no es tan marcado.