Los gestores estrella de Metagestión salen de la firma y se mudan a Horos AM

Metagestión, una de las gestoras independientes de más éxito, sufre la fuga de una parte importante de su equipo. Javier Ruiz, hasta ahora director de inversiones, y los gestores Alejandro Martín y Miguel A. Rodríguez abandonan el barco para irse a una gestora de reciente creación: Horus AM.

Metagestión está aliada con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuenta con un patrimonio de más de 600 millones de euros y su fondo estrella es Metavalor, con cerca de 400 millones de euros y una rentabilidad anualizada que roza el 9% en los últimos tres años, según Morningstar. En el año en curso se anota alrededor de un 7%.

La gestora exhibe en el escaparate otros fondos: Metavalor, Metavalor Internacional, Meta Finanzas y Meta America USA, Metavalor Global y Metavalor Dividendo. Tiene también el fondo de pensiones Metavalor Pensiones y la sicav Metavalor Inversiones.

En un comunicado, Metavalor ha informado a sus partícipes de la marcha de parte de su equipo: "La gestión de los fondos queda en manos del resto de los componentes del equipo, manteniendo nuestra filosofía de trabajo inalterada, como así ha sido durante los últimos 30 años".

"En Metagestión continuamos trabajando por y para nuestros partícipes, tal como lo hemos venido haciendo desde nuestra fundación en 1986. En este tiempo, hemos contado con el aval de nuestros resultados, entre los que destaca una rentabilidad acumulada superior al 960% en las 3 últimas décadas en el fondo ibérico Metavalor o del 125% en nuestro fondo de renta variable global, Metavalor Internacional, durante los últimos seis años", añade en el comunicado.

Mientras, Horos AM se presenta en sociedad como una gestora que aúna juventud y experiencia. "Todos tenemos en común nuestra pasión por la inversión, y nuestro convencimiento de que el value investing es la filosofía de inversión óptima para el largo plazo", señala en su página web.

Horos tendrá a Javier Ruiz como director de Inversiones y fue creada el pasado marzo. Tiene como socios las sociedades Admiralty (71,3%), Q-Capital Alternative Investments (10,2%), Venturas Concordia (13,5%), y los tres fichajes contarán con participaciones en el capital. El gran promotor de la gestora es el grupo Qualitas Equity.

Los dos fondos con los que debuta Horos son Value Iberia, especializado en renta variable ibérica, que invierte en acciones del mercado español y portugués siguiendo una filosofía valor (value, en la jerga), y Value Internacional, que invierte en acciones de cualquier mercado siguiendo la misma filosofía value. Además contará con un plan de pensiones con la misma filosofía que la cartera de inversión en las Bolsas de todo el mundo.