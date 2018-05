Cinco bancos de México sufren un robo masivo de dinero por “retiradas no autorizadas” de fondos

Cinco grupos financieros mexicanos ha sufrido el robo de una cantidad aún no conocida de dinero debido a una serie de "transferencias no autorizadas", según ha reconocido una alta funcionaria del banco central. El fraude no se ha calificado, por el momento, de ataque cibernético.

Lorenza Martínez, directora del Sistema de Pagos del Banco de México, aseguró el viernes a la agencia Reuters que aún no estaba claro cuánto dinero se había transferido fraudulentamente y se abstuvo de nombrar las instituciones afectadas.

Desde la agencia Bloomberg se apunta a que las retiradas de fondos habrían sido "de gran escala".

"Estas transferencias no autorizadas se originaron en el sistema que conecta las instituciones con el sistema de pagos", explicó Martínez en una entrevista telefónica con Reuters, señalando que los bancos habrían migrado a una tecnología alternativa y más lenta para procesar los pagos.

Los usuarios de bancos mexicanos llevaban varias semanas quejándose de la lentitud en las transferencias interbancarias. Con las declaraciones de la funcionaria del Banco de México ha aumentado la preocupación de que México haya podido sufrir un ataque informático que haya afectado a la operativa de su sistema bancario.

Martínez explicó que el sistema de transferencia interbancaria SPEI del banco central no se vio comprometido, pero que el problema tenía que ver con el programa informático desarrollado por instituciones o proveedores externos para conectarse al sistema de pagos.

El sistema SPEI de México es una red doméstica similar al sistema de mensajería global SWIFT que mueve miles de millones de dólares diariamente.

Los piratas informáticos han utilizado las conexiones de SWIFT para llegar a los bancos de todo el mundo, pero la compañía con sede en Bruselas no ha revelado la cantidad de ataques.

Martínez se abstuvo de llamar a los incidentes en México un ataque cibernético. "En este momento, no podemos rechazar ninguna hipótesis", dijo. "Fue algo hecho a propósito, pero cómo se hizo, estamos en proceso de averiguarlo".

Martínez dijo que ningún cliente se ha visto afectado y que las transferencias afectaron las cuentas de las instituciones financieras en el banco central.



Cuentas falsas y retiradas en cajeros

La vulnerabilidad detectada por los estafadores habría permitido crear “cuentas falsas” en el banco central de México, desde las que drenar el dinero, según explica Bloomberg en un artículo.

Los bancos locales estaban llevando a cabo sus propias investigaciones con expertos en seguridad y estaban en el proceso de presentar denuncias ante las autoridades. Los delincuentes habrían acompañado las transferencias con retiradas de efectivo desde las cuentas falsas.

Hace dos semanas, el banco mexicano Banorte informó un "incidente" que ralentizó las transacciones y el banco central de México dijo que estaba investigando los problemas que afectaron al menos a tres instituciones financieras locales.

Citibanamex, la unidad local de Citigroup Inc., dijo el viernes que algunos de sus clientes habían experimentado retrasos en las transferencias interbancarias, pero que "no ha presentado problemas en su sistema de pagos".

Desde la agencia Bloomberg se apunta entre los cinco bancos afectados al Grupo Financiero Banorte, Banco del Bajio SA and Banco del Ejercito.

Bancomer, el mayor banco de México y filial del grupo español BBVA, no estaría entre las entidades afectadas, de acuerdo con las primeras investigaciones.