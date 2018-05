Vodafone mejora su oferta con más datos móviles y mayor velocidad de la fibra gratis

Nueva sacudida comercial de Vodafone. La operadora ha comunicado hoy un cambio en sus ofertas convergentes y de móvil su incluir una subida de precios. Una mejora que afecta a más de seis millones de clientes actuales, entre móvil y fibra, con la que la empresa trata de recuperar el pulso comercial frente a todos sus competidores.

Así, los planes convergentes One M, One Familia Series, One Familia TV, el plan Red M de móvil y +Líneas M incluyen 2 GB al mes adicionales hasta alcanzar los 12 GB mensuales. A su vez, los planes One L, Red L y +Líneas L incluyen 5 GB al mes adicionales hasta 25GB mensuales.

Además, los clientes de Vodafone dispondrán de voz ilimitada en todos los planes móviles desde 29 euros al mes y en los convergentes con Vodafone One desde 52 euros mensuales. De esta manera, los planes One S y Smart pasan de 200 minutos a llamadas ilimitadas de forma automática. La intención de la empresa con este movimiento es asociar las llamadas ilimitadas a clientes que hacen un menor consumo de datos.

La teleco, además, ha confirmado que aumentará las velocidades de fibra a 100 Mbps, 600 Mbps y 1 Gbps. A los actuales clientes se les mejorará la velocidad de fibra progresivamente desde julio, sin coste adicional.

Dentro de esta estrategia, la empresa ha lanzado una promoción, de tal manera que, durante el mes de mayo, la oferta convergente Vodafone One y Vodafone One Familia se podrá contratar a mitad de precio durante tres meses.