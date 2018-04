Andrej Brodnik (Jupiter AM): “India es definitivamente el lugar para un inversor con disposición al riesgo”

Su apuesta es clara por la gestión activa, en la confianza de que en un entorno de creciente volatilidad como el actual, este tipo de gestión bien puede seguir reportando ganancias razonables. Andrej Brodnik, responsable de ventas para Europa continental de Jupiter AM, explica que la filosofía de los productos de esta firma británica –con activos bajo gestión de casi 58.000 millones de euros en 2017– es estar invertidos al máximo en todo momento, incluso en entornos de incertidumbre. La gestora no tiene una visión de mercado propia sino que cada gestor sigue su propia política de inversión y, desde la perspectiva que le da su cargo, Brodnik se hace eco de un punto de vista muy optimista para los mercados emergentes asiáticos, con un lugar preferente para India, y una visión mucho más pesimista para EE UU, donde el elevado endeudamiento privado sería el germen para una próxima recesión.

¿Ha cambiado mucho el ánimo de gestores y clientes a raíz de la corrección de febrero?

Sí. En los últimos años siempre que había una corrección, los inversores reaccionaban inmediatamente con compras. Yo diría que eso ahora es muy difícil porque los mercados de Bolsa, especialmente en EE UU, están caros. Sí vemos que nuestros clientes europeos están reduciendo su exposición a la Bolsa. Las compañías necesitan presentar resultados realmente buenos para justificar sus valoraciones. Aunque para un gestor es bueno que la volatilidad haya vuelto. En los últimos cinco años nadie se preocupaba porque el mercado era claramente alcista.

¿Cómo ha reaccionado Jupiter AM a este nuevo entorno de volatilidad?

Nuestra filosofía es siempre estar invertidos al máximo, nuestros clientes esperan rentabilidad. Y nos concentramos en compañías sobre las que no influya el escenario macroeconómico. Por ejemplo, en el fondo European Growth Fund –con rentabilidad plana este año–, la apuesta son compañías que en cualquier fase de mercado puedan tener buenos resultados. El fondo tiene posiciones en farmaceúticas como Novo Nordisk y un par de valores españoles, Grifols y Amadeus. No invierte en bancos. Naturalmente si tienes tipos de interés más altos, los bancos se van a beneficiar de ello, la gente lo está esperando. Pero el gestor de Bolsa europea de Jupiter no.

¿Qué movimientos de flujos está detectando la gestora en estas semanas?

Lo que hemos visto estos días en Europa es que los inversores están saliendo del mercado estadounidense para entrar en Bolsa europea, por fin. Es un movimiento que está empezando pero que va a continuar. La Bolsa europea está más barata. Y también vemos movimiento hacia los mercados emergentes.

"El high yield es ahora el activo más peligroso en el universo de la renta fija, está demasiado caro"

¿Qué visión tiene de los emergentes? ¿Son el activo más prometedor en Bolsa?

Sin duda. Somos muy positivos ahora en mercados emergentes. Nuestro fondo global emergente sobrepondera en general Asia frente a América Latina, donde hay muchos procesos electorales este año, que plantean dificultades para las Bolsas. No tenemos mucha exposición en China, solo dos o tres compañías. En emergentes, creo personalmente que las oportunidades están en India. La introducción de un nuevo sistema fiscal está provocando cosas impresionantes en el país. India para nosotros va a ser una historia fantástica en los dos próximos años. Hay 1.400 millones de habitantes y 500 millones tienen menos de 20 años. Los ciudadanos tienen ahora un documento de identidad, que no existía antes, que está permitiendo la llegada efectiva de los subsidios a quien los necesita y que está contribuyendo a la bancarización y al desarrollo del país, junto con la reforma fiscal. La Bolsa india no está barata pero pensamos que las altas valoraciones están justificadas por los cambios que están ocurriendo. India es definitivamente el lugar para alguien con disposición a asumir riesgo.

Y alguien de perfil conservador, ¿qué puede esperar de la renta fija? ¿Hay un riesgo creciente en el high yield?

Sí podríamos decir que el high yield es el activo más peligroso ahora en el universo de la renta fija, está demasiado caro. El treasury estadounidense tiene ahora más rentabilidad que el high yield europeo y eso no debería ser así. Tenemos un fondo global de renta fija, Jupiter Dinamic Bond Fund, que tiene la menor posición hasta la fecha en high yield. Nos gusta mucho el treasury a niveles cercanos al 3%, estamos comprando mucho, con duración. No somos muy partidarios del crédito ahora.

¿Cree que es demasiado pesimista hablar de recesión en EE UU en 2020?

No, estamos también en esa idea. Si miras el endeudamiento en EE UU, es masivo. El ahorro está en mínimos, hay mucho apalancamiento. Hay que pensar que el consumo es el 70% del PIB en EE UU, y todo ese consumo está apoyado en el endeudamiento. La gente tiene demasiada deuda de nuevo, estamos en un entorno de tipos al alza. El pago de la deuda puede convertirse en un problema en EE UU. No pensamos que los tipos vayan a subir mucho más del 3%, pero hay poco margen para bajarlos si llega una recesión.