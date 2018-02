Primer estreno del año: Metrovacesa cae más del 3% en su regreso a Bolsa

Metrovacesa regresó este martes a la Bolsa con caídas. En su primer cambio ha marcado 15,3 euros por acción, un 7,3% por debajo del precio de referencia. Después las caídas se han ido moderando hasta el entorno del 5% y los 15,6 euros por título. Al final de la sesión se moderó el descenso quedándose en el 3,03%, cerrando a 16 euros.

La promotora de viviendas de Santander y BBVA además tuvo que sortear incertidumbres de algunos inversores sobre su valoración, después de que los bancos accionistas redujeran el jueves un 8% la horquilla mínima. La compañía salió de la Bolsa en mayo de 2013, con lo que este es su reestreno.

Sobre las dudas respecto al valor, el presidente de la compañía Ignacio Moreno ha dejado claro que su compromiso con los inversores es cumplir las expectativas de negocio: "Es un proyecto sostenible a largo plazo. Esperamos que el precio de la acción se vaya recuperando poco a poco".

La empresa ha atraído a un centenar de inversores, fundamentalmente internacionales, principalmente de Reino Unido y EE UU, aunque también holandeses, franceses y españoles. La compañía no ha informado de la sobredemanda con la que se cerró el libro de peticiones de los inversores.

"Tenemos unos suelos que son la envidia del sector", ha apuntado Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, respecto a las incertidumbres que ha generado la distribución de los suelos de la inmobiliaria. El directivo ha detallado que se ha explicado a los inversores la capilaridad de esas parcelas por toda España y lo han entendido, ya que aseguró que tienen suelo para ocho años en localizaciones que se van a recuperar fuera de Madrid y Barcelona. "Hemos escogido los mejores suelos a un precio muy atractivo", aseguró Pérez de Leza sobre los suelos aportados por los bancos accionistas.

Respecto a la política de endeudamiento, Moreno aseguró que han aprendido de la crisis por lo que la compañía será prudente. "Este es un negocio cíclico".

El presidente también se refirió a la obligación de rebajar el precio de la acción la semana pasada ante la débil demanda: "No es fácil acertar aunque teníamos el feedback de los inversores".

Reducción de precio

En su regreso a cotización arranca con una capitalización de 2.500 millones de euros tras fijar un precio de referencia de 16,50 euros por acción, frente a la horquilla inicial de 18 a 19,5 euros por acción. Los bancos accionistas (Santander con un 71,5% y BBVA, con un 28,5%) se vieron obligados a rebajar las expectativas ante la débil demanda, que les impidió cubrir el libro de órdenes a los precios orientativos.

La inmobiliaria es la tercera compañía en este tipo de negocio inmobiliario que toca la campana en menos de un año, después de que Neinor y Aedas lo hicieran en 2017 y tras una sequía de una década por la dura crisis del ladrillo. Metrovacesa es una histórica de la Bolsa española, pero fue excluida por los bancos accionistas hace cinco años para sanear a una de las grandes víctimas de la burbuja. Vuelve ahora como la promotora de viviendas más grande, con un banco de suelo valorado en 2.600 millones de euros y con capacidad para construir casi 40.000 viviendas.

Regresa con algunas incertidumbres tras una colocación del 25% del capital de los accionistas con más problemas de los esperados. Los bancos colocadores tuvieron que ampliar el plazo durante 24 horas, hasta el pasado viernes, para encontrar inversores suficientes interesados y rebajaron el precio de la acción a 16,5 euros. Santander, como principal accionista, había diseñado una estrategia de debutar en Bolsa con prima, pero los inversores no encontraron suficientemente atractiva la gigantesca cartera de suelo, con un 23% de parcelas no finalistas (sin permisos para construir) y en provincias donde la recuperación todavía no ha llegado.

Como principal accionista de la inmobiliaria se sitúa Santander (con el 53,9%), seguida de BBVA (20,9%). Además, ambas entidades podrán comenzar a hacer caja con venta de participaciones a partir de 180 días, lo que reducirá su exposición al ladrillo. Entre el resto de accionistas, el 25% del capital, se encuentran fundamentalmente fondos internacionales, aunque de momento no han hecho público el valor de su participación a la CNMV.