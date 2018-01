Uber Eats lanzará su servicio en Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza este año

Uber Eats no da beneficios aún en España. “No sería razonable. Estaríamos haciendo algo mal”, dice Pujol, que apunta que ahora es momento de invertir y crecer. “Aunque sí hay algunas ciudades del mundo donde hemos logrado unas escalas que nos permiten dar beneficio”.

Respecto a las denuncias que ha habido contra Deliveroo por el modelo de “falsos autónomos” de sus repartidores, el directivo de Uber Eats asegura que en el mercado hay distintos modelos y que su compañía siempre ha sido “muy transparente” con el nuestro. “Ningún repartidor que trabaje para Uber Eats recibe instrucciones de dónde tiene que ir, cuándo debe conectarse a la aplicación o si tiene o no que aceptar los pedidos. No exigimos un número mínimo de horas”.

Pujol admite que el debate sobre si las condiciones de trabajo de los riders son o no las acertadas va a ocurrir. “Pero no nos escondemos de nada. Hemos creado una aplicación en una industria que ya existía antes y que lo que hemos añadido es un componente de flexibilidad que no existía antes. Permitimos que una persona que trabaja para otra empresa pueda en sus horas libres sacar unos ingresos extra. Precisamente, el dato de la conexión media de los repartidores a la semana, que como decía antes es de 15 a 18 horas, lo que nos dice es que estas personas están combinando su actividad de repartidor en Uber Eats con otras”.

Pujol resalta, en este sentido, el acuerdo alcanzado por su compañía con Axa para ofrecer protección adicional a los repartidores que operan a través de su plataforma en nueve países de la UE. “Es un paso más hacia una innovación en este sector que creemos necesaria. Este seguro ofrece 3.000 euros en caso de hospitalización, 7.500 euros por gastos médicos, un pago de 50 euros al día con el máximo de 15 días en caso de enfermedad y una cobertura de hasta un millón de euros en caso de accidente en el que se veas involucradas terceras partes. Es una forma de darle flexibilidad al repartidor sin renunciar a la seguridad”, dice el directivo.