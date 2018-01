Fitch dispara el Ibex a récord desde agosto y hunde la prima de riesgo a mínimos de 2010

Laura Salces

Linde: el bitcoin es un activo "de enorme riesgo"

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha advertido que las criptomonedas, como el 'bitcoin', son activos con un "enorme riesgo" dada su elevada volatilidad.

En su opinión, las criptodivisas no son divisas o monedas, sino activos, y ha recordado que no ofrecen interés, rentabilidad o un plazo de amortización. "Las criptomonedas no son monedas, son activos de enorme riesgo. No hay más que ver cómo sube y cómo baja (su cotización). Hay que distinguirlos de nuevas tecnologías como las denominadas 'fintech', no tienen nada que ver", ha subrayado.

Además, ha asegurado que tanto el Banco de España como la CNMV, que recientemente han creado un grupo de trabajo para avanzar conjuntamente en la supervisión de este tipo de activos, están comenzando a "aprender" sobre ellos.

"Es una explosión tecnológica muy fuerte, enorme, muy complicada, y estamos empezando a aprender, tanto en el sentido regulatorio como en el operativo", ha subrayado.

(Foto: EFE, BALLESTEROS)