El grupo chino HNA encarga la venta de su participación del 29,5% en NH

El grupo chino HNA, el primer accionista de NH con una participación del 29,5%, está dispuesto a desprenderse de su participación. En un comunicado a la CNMV, el grupo chino anuncia que ha encargado la revisión de su posición accionarial. "HNA, en su calidad de accionista de NH Hotel Group., a través de Tangla Spain., por la presente manifiesta que ha encargado a las entidades JPMorgan y Benedetto Gartland., la revisión de su posición accionarial en NH Hotel Group, S.A., comprendiendo la misma la identificación de posibles compradores de su participación", recalca el comunicado.

La acción de NH cerró la sesión del viernes en 6,13 euros y la capitalización bursátil superó los 2.152 millones de euros, con lo que el grupo chino podría obtener a precio de mercado en torno a 634 millones por su paquete accionarial.

La relación cordial entre HNA y el resto de los socios se quebró el 21 de junio de 2016. Ese día, el Consejo de Administración de NH decidió por unanimidad expulsar al grupo chino por el conflicto de intereses surgidos tras adquirir Carlson Rezidor. El resto de miembros del Consejo consideró una deslealtad que el principal accionista comprara compañías que eran competidoras directas de NH. La expulsión fue impulsada por el fondo británico Oceanwood, segundo accionista entonces de NH con un 11,06 % del capital y que en la actualidad cuenta con un 12 %, con el apoyo de Hesperia, con un 9,3% de los títulos.

Todos apuntaron al consejero delegado Federico González Tejera como responsable de que el grupo chino actuara al margen del resto de miembros del Consejo de Administración. De hecho solo un día después, ya sin los representantes de HNA, el consejo no respaldó la reelección de González Tejera, pese a haber recibido el apoyo de la junta de accionistas. Este rechazo provocó su salida. Las sospechas del resto de accionistas se hicieron realidad pocos meses después. En febrero de 2017, González Tejera fue nombrado consejero delegado de CarlsonHotels y solo tres meses después ascendió a presidente y consejero delegado de Rezidor.

Desde que fue expulsado del Consejo, el grupo chino quedó al margen de las decisiones cruciales del grupo, como la posible fusión con Barceló, en la que no ha tenido voz ni voto. La oferta de Barceló fue rechazada unanimidad el pasado 10 de enero, al considerar que no aportaba valor al accionista y que no valoraba la compañía en su justa medida. En paralelo, HNA empezó a desprenderse de su elevada cartera de participadas ante el fuerte endeudamiento en el que ha incurrido en los últimos años. Esa asfixia financiera le llevó a anunciar un plan de desinversiones de 5.100 millones para conseguir oxígeno. De hecho ya vendió el 1,14% del capital de NH a un inversor institucional el pasado noviembre.

El anuncio de HNA despertó los rumores sobre un posible interés de Barceló por hacerse con una parte sustancial del capital de NH. El grupo mallorquín lo descartó de inmediato. “El tema de NH está cerrado. Hicimos nuestra propuesta y en principio no estamos interesados en ninguna otra operación”, señalaron fuentes de Barceló a Ep respecto a ese posible interés.

Desde la hotelera remitieron a las declaraciones del copresidente Simón Pedro Barceló, cuando se recibió la respuesta de NH rechazando la oferta de fusión, en las que calificó el asunto como “agua pasada”. De hecho, la hotelera balear presentó en Fitur un ambicioso plan para abrir otros 17 hoteles en los próximos tres ejercicios y auguró que ya este año superará en tamaño a NH en el mercado nacional.

