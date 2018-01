La mayor inmobiliaria del mundo abrirá cinco ‘outlets’ de lujo en España

La mayor inmobiliaria de activos comerciales del mundo ha puesto el ojo en España para crecer. Simon Property Group lo hará a través de su participada en Europa llamada McArthurGlen, de la que controla el 50% del capital. Esta firma europea, especialista en outlets de marcas de lujo y prémium, prevé abrir cinco de estos centros en nuestro país, según confirma José Luis Arenas, director de desarrollo de McArthurGlen en España en una entrevista con Cinco Días. En total, calcula una inversión de 750 millones de euros, con una media de 150 millones por instalación.

El primer proyecto de McArthurGlen ya está en desarrollo. Se trata de un outlet de marcas de lujo como ampliación del centro comercial Plaza Mayor de Málaga, una iniciativa en la que invierte 140 millones al 50% junto a su socio Sonae Sierra y que abrirá sus puertas a finales de 2018. “Es el primero pero no el último. En España haremos más cosas. A nosotros nos interesaba tener un primer proyecto para que la gente entendiese el concepto. Hay sitio para cuatro outlets más”, adelanta Arenas, aunque de momento no quiere avanzar las ubicaciones exactas. “En el norte y en el este de España miramos oportunidades más a corto plazo y tanto en Madrid como en Barcelona acabaremos estando a medio plazo. El cuándo no lo sé. Estamos mirando ya proyectos, pero es muy pronto para poder decir que es una realidad”.

McArthurGlen es una empresa con sede en Londres y fundada en 1993 por el estadounidense Joey Kampfer. Se trata del gran promotor de estos outlets de diseño, ya que cuenta con 24 centros en ocho países europeos además de Canadá, que suman 3.000 tiendas para 1.000 marcas. Simon Property, como accionista de referencia al 50%, le otorga una enorme capacidad inversora. Por su parte, esa inmobiliaria estadounidense, bajo la figura jurídica de reit o socimi, cuenta con 216 centros comerciales en el mundo y una capitalización bursátil de 54.950 millones de dólares (45.700 millones de euros), que la convierten en la mayor inmobiliaria del planeta.

Sobre las inversiones en España, Arenas señala que McArthurGlen tiene fortaleza financiera para afrontarlas: “Teniendo un grupo como Simon Property con nosotros, digamos que esa parte está cubierta, y además también podemos financiar las operaciones en España con una combinación de banca extranjera y española”.

McArthurGlen se ha unido a Sonae Sierra para este primer proyecto malagueño, pero no descarta aliarse con otros promotores. “Con Sonae Sierra hay una relación muy estrecha, aunque no estamos obligados a realizar cosas juntos, pero si se dan las circunstancias, por supuesto que lo haremos, estamos encantados de hacerlo. Es un socio que conoce bien el mercado, con grandes equipos y tiene una mentalidad promotora como la nuestra. Es una combinación muy potente, porque tiene una gran experiencia en centros comerciales y nosotros en outlets”. Su socio es a su vez una joint venture entre el holding portugués Sonae y la firma británica Grosvenor –perteneciente a Hugh Grosvenor, duque de Westminster–. Sonae Sierra dispone de 76 centros comerciales en 14 países.

José Luis Arenas, director de desarrollo de McArthurGlen en España. Manuel Casamayón

“Tuvimos la suerte de cruzarnos con Sonae Sierra en el camino y surgió la oportunidad de Plaza Mayor. Ambas empresas hemos casado muy bien en la filosofía, en nuestros principios, con su manera de promover, desarrollando equipamientos de calidad”, señala.

“La decisión de invertir en España fue en los momentos en que no había recuperación. De hecho, la promoción es anticíclica porque las oportunidades salen en tiempos difíciles”, apunta Arenas. “McArthurGlen lleva intentando estar en España muchos años, porque es un mercado de referencia, por su demografía, por su capacidad de consumo y su atractivo turístico. Hasta que hemos conseguido encontrar un proyecto con garantías de que iba a ser un éxito, no hemos entrado”, explica el responsable de la empresa en España, que se incorporó a la promotora desde Ikea, donde desarrollaba centros comerciales en Rusia.

Explica además que el sector inmobiliario español se ha transformado y fruto de esta crisis va a hacer que los actores que estén en ella van a ser más profesionales. Además cree que los promotores que desarrollen y tengan acceso a la financiación serán unos pocos grupos. “Desde el punto de vista terciario va a haber una gran concentración porque las barreras financieras de entrada son cada vez mayores”.

Respecto al outlet andaluz, Arenas se marca como objetivo tener entre dos o tres millones de visitantes al año. “Plaza Mayor de por sí ya recibe más de 10 millones de personas al año y nos vamos a beneficiar de esos consumidores e incrementaremos con nuevos clientes. Atraeremos también turistas”.