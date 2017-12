Rajoy: “La única sombra sobre el crecimiento es la inestabilidad política en Cataluña”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace hoy balance político y económico de 2017 en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa. Rajoy ha destacado la mejora económica, que ha llevado a España a recuperar el PIB previo a la crisis y dos terceras partes del empleo perdido, hasta llegar a 19 millones de empleados. "La recuperación ya se nota en la vida de los ciudadanos".

Las reformas, considera Rajoy, han reactivado el crecimiento de forma mucho más equilibrada entre, consumo, inversión, construcción y sector exterior, destacando la mejora de las exportaciones (50% más desde 2008) y de la construcción. El presidente ha insistido, así, en las positivas perspectivas económicas, al menos hasta 2020; Moncloa prevé un crecimiento medio del 2,5% hasta esa fecha. Para ese año Rajoy espera que la tasa de paro esté en el 11%, haya equilibrio presupuestario y un superávit por cuenta corriente del 2%.

Los 4 motores de nuestra economía -inversión, consumo, exportación y construcción- crecen de forma equilibrada y a un ritmo que nos permite mantener un optimismo realista de cara al futuro. #EspañaLograLaRecuperación pic.twitter.com/e8pVdJxsnU — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) December 29, 2017

con un único nubarrón. "La única sombra que se cierne es el factor de inestabilidad que genera la política en Cataluña, que nos ha llevado a rebajar la previsión de crecimiento para 2018", ha afirmado. Rajoy ha relatado el impacto del procés sobre la economía catalana: "Hundimiento en la crecación de empresas, caída en la construcción y un grave deterioro económico solo mitigado en parte por la seguridad que aportó la aplicación del artículo 155, tal y como ha señalado el Banco de España".

En este sentido, ha comentado que "ante el mayor ataque a nuestra constitucional se ha aplicado la ley para defender la ley y la convicivencia y el bienestar de todos los catalanes", ha explicado, antes de asegurar que espera poder abrir canales de diálogo, "con todos los catalanes, no solo con una mitad". ha expicad, y capaz de entenderse con el resto de España

Caída de la pobreza

Además, ha resaltado que la mejora económica está llegando a las capas más desfavorecidas de la sociedad. "El porcentaje de población en riesgo de pobreza ha bajado", indicó Rajoy, que en este sentido ha destacado el acuerdo de los agentes sociales para subir el salario mínimo: "Quiero reconocer la responsabilidad de empresarios y trabajadores".

El presidente del Gobierno, así, ha indicado las medidas tomadas por el Ejecutivo para apoyar a las capas más desfavorecidas. Éstas han sido el Plan Prepara y los programa de activación para el empleo, la nueva ley de autónomos (con menos cargas económicas y administrativas), la moratoria en los desahucios, la protección a los afectados por cláusulas suelo, las medidas sobre pobreza energética, la mejora de la financiación de la dependencia y el aumento del permiso paternidad de dos a cuatro semanas. "Además, todas las medidas han estado acompañadas por la mayor oferta empleo publico desde 2008", ha concluido.

"Dada la difícil composición del Parlamento, todas estas medidas han sido producto del diálogo político e institucional", ha comentado Rajoy. "Hemos dedicado muhcas horas a la negociación en aras del interés común, y el principal punto fue la aprobación de los Presupuestos, que han permitido un entorno de estabilidad y confianza". El parlamento ha tramitado 33 propuestas legislativas.

Entre los planes del Gobierno, Rajoy ha adelantado el plan de desarrollo de la fibra óptica para que alcance el 85% de la población y llegue a todas las localidades y pueblos de España. También prevé un impulso al plan de infraestructuras: en 2018 se cerrarán inversiones por más de 2.000 millones, incluidos avances en el corredor del mediterraneo y la inauguración 5 tramos de AVE

Consejo de ministros

Antes, Rajoy presidirá el último consejo de ministros del año, en el que el Ejecutivo aprobará un buen número de medidas:

Salario mínimo, subida del 4%

El Consejo aprobará la subida, fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, en un 4% del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 707,6 euros mensuales a 735,9 euros al mes en 14 pagas. El Ejecutivo ha negociado con los agentes sociales un incremento progresivo del salario mínimo: un 4% en 2018 (hasta 735,9 euros/mes), un 5% en 2019 (773 euros/mes) y un 10% en 2020 (850 euros/mes). No obstante, las subidas de 2019 y 2020 están condicionadas a que la economía española crezca, en términos reales, un 2,5% anual o más y a que la afiliación media a la Seguridad Social aumente por encima de las 450.000 personas.

Las pensiones crecen el 0,25%

La subida de las pensiones en un 0,25% es el mínimo legal establecido en la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que fija esta subida mínima del 0,25% y un máximo del IPC más un 0,50%. Se trata del quinto año consecutivo en el que las pensiones suben un 0,25%. Con este incremento, la pensión máxima se situará en 2.580,1 euros al mes. No irá al Consejo la subida de la base reguladora de la pensión de viudedad de las personas con 65 o más años.

Módulos para los autónomos

El consejo aprobará un decreto que mantendrá el umbral máximo de facturación a tributar por el régimen de módulos de los autónomos en el IRPF en 250.000 euros para el año 2018, el mismo tope que en el ejercicio 2017, tras descartar el Gobierno finalmente su bajada. El decreto ampliará la prórroga en los límites de ingresos para acceder al régimen de módulos, por lo que seguirán vigentes los aplazamientos de impuestos de forma automática para alrededor de 450.000 autónomos con menores ingresos.

Licencias VTC

El Gobierno ha adelantado también medidas en el sector del transporte para, según ha afirmado, mejorar la convivencia de los vehículos de transporte VTC (Uber y Cabify) y el taxi. Así, se impedirá a los titulares de licencias VTC venderlas en los dos años siguientes a su consecución para evitar que se especule y se generen 'burbujas' con estos títulos. Asimismo, las empresas como Uber o Cabify deberán inscribir todos los servicios que realicen en un registro público para garantizar que se efectúan conforme a la ley, esto es, con un contrato previo y sin superar la cota de transporte fuera de una región permitida.

Alquiler turístico

El consejo también aprobará la norma por la que se obligará a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a enviar a la Agencia Tributaria a partir del próximo mes de julio la información relativa a los propietarios y los clientes, según informaron a Europa Press en fuentes del Gobierno. La información a suministrar tendrá que contemplar la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y la de las personas o entidades cesionarias.

MIFID

El Gobierno también aprueba un decreto de medidas urgentes para el sector financiero, que traspondrá la directiva MiFid II. El real decreto se limita a una parte muy limitada de esta normativa europea, en concreto a la referida a las obligaciones que tienen los mercados regulados de acciones y bonos. El ejecutivo se ha visto obligado a utilizar este trámite de urgencia para que los emisores de títulos españoles no se vieran perjudicados respecto a otras compañías europeas. Existía el riesgo de que algún intermediario del mercado no aceptara la negociación de títulos en la Bolsa española o en los mercados españoles de bonos (AIAF y MARF) al considerar que no estaban aún bajo el paraguas de la nueva normativa Mifid II.

Plan de investigación científica

El Consejo estudiará y previsiblemente aprobará el Plan Estatal de InvestigaciónCientífica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Supone la segunda parte de la Estrategia Estatal 2013-2020, que prevé al final de su aplicación que España dedique a I+D+i un 2%. En la actualidad la inversión es del 1,19%.