Inmobiliarias y comercios, donde más suben los sueldos este año

Queda poca gente que considere que los salarios deberían bajar o seguir estancados en el mejor de los casos. Otra cosa es que la recuperación salarial deba vincularse de forma más o menos explícita a la mejora de las productividades de empresas y de los propios trabajadores. Pero, al margen de esta discusión, ¿qué es lo que está ocurriendo en 2017?

Existen varios indicadores para medir cómo se comportan los salarios. La encuesta trimestral de costes laborales, que aísla el coste salarial total (sueldo, pagos extras y atrasos) de otros costes laborales extrasalariales (indemnización por despido, incapacidad temporal, dietas, cotizaciones, etc.) es el que refleja más fehacientemente la evolución de las rentas del trabajo. Según esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el tercer trimestre de 2017 –últimos datos disponibles– los salarios que se pagan en España apenas son un 0,3% superiores a los de hace un año. Pero hay varias actividades que crecen muy por encima de esta media.

En concreto, los empleados del sector inmobiliario han visto incrementar sus salarios este año un 3,6%; seguidos de los trabajadores del comercio, cuyos sueldos están creciendo un 3,1% en comparación con hace un año;y los de la hostelería y educación, con aumentos retributivos del 3% y el 2,7%, respectivamente.

Sin embargo, los sectores que lideran este podio son, precisamente, los que parten de salarios más bajos. Así, la hostelería tiene el salario medio menor, según la encuesta de coste laboral, con una media de 1.487 euros mensuales con jornada completa y de 780 euros al mes si el trabajo es a tiempo parcial. Asimismo, las actividades inmobiliarias y el comercio se encuentran claramente en la parte baja del ranking salarial, con ganancias medias por una jornada completa de 1.957 euros brutos al mes y 1.860 euros al mes, respectivamente.

Por el contrario, los empleos mejor pagados, que se dan en los sectores del suministro energético (4.019 euros brutos de salario medio al mes) y en las industrias extractivas (2.788 euros), lideran el ranking de profesiones donde este año aún caen los salarios, un -2,35% y un -2,78%, respectivamente.

Otros sectores, donde, según la encuesta de costes laborales, sigue habiendo recortes de sueldos son las actividades sanitarias y servicios sociales, con una caída retributiva del 2,18%;las actividades financieras y de seguros (-1,59%) –que es también el único sector que destruye empleo en términos interanuales; o las empresas públicas;el suministro de aguas y gestión de residuos; las actividades artísticas y de entretenimiento;la construcción o la información. Todos ellos con descensos salariales de entre el -0,05% y el -0,69%.

La evolución en convenio

Si bien hay otros termómetros para medir qué están haciendo los salarios en el año. Junto a la encuesta de costes laborales, se puede analizar el registro de convenios colectivos, que refleja el resultado de las negociaciones entre los empresarios y los representantes de los trabajadores para fijar anualmente las condiciones laborales de los asalariados.

Los datos que arrojan ambas fuentes no son plenamente coincidentes porque, para empezar, una es una encuesta y la otra un registro de convenios. Y estos últimos, además de no afectar a la totalidad de los empleados –ni oficial ni extraoficialmente porque no siempre se cumple lo recogido en los convenios– reflejan el comportamiento salarial con cierto retraso. En concreto, tal y como advierten los técnicos de la patronal CEOE, “las cifras del registro de convenios se cierran a efectos estadísticos habitualmente 18 meses después de terminar el año, así los datos de 2017 se cerrarán en julio de 2019”.

Ante esto, advierten que “los datos sobre variación salarial son muy provisionales”, añaden desde la patronal.

Aunque dicho esto, ambas fuentes sí coinciden en que el sector del comercio encabeza los incrementos salariales, con un alza pactada del 1,6%;algo por encima de la media de todos los trabajadores, situada en el 1,43%, según lo pactado en los convenios. Sin embargo, la baja sindicalización en el sector inmobiliario, lo sitúa a la cola de los aumentos salariales en convenio, a pesar de que la encuesta de costes sitúa esta actividad a la cabeza de las subidas salariales.

Solo la construcción está pactando este año salarios más altos: 1,99% más que hace un año. Por el contrario, son los trabajadores de actividades administrativas y servicios auxiliares a empresas los que conforman el sector con más trabajadores implicados con menor incremento de salarios este año. Unos 700.000 trabajadores han visto avanzar sus salarios una media del 1,28%.