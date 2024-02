Cómo deshabilitar de forma temporal Microsoft Defender en Windows 11

El antivirus integrado en Windows, Microsoft Defender, protege tu computadora de agentes maliciosos y virus. Sin embargo, puede haber situaciones en las que desees desactivarlo, como cuando estás probando una aplicación de seguridad de terceros. Te mostraremos cómo hacer esto en la última versión del sistema operativo de la compañía de Redmond.

¿Cuándo deberías desactivar Microsoft Defender?

Microsoft Defender Antivirus proporciona diversas funciones de protección, incluida la propia en tiempo real; otra que llega directamente desde la nube; protección de red; y otras opciones más. Cuando desactivas esta herramienta, pierdes acceso a todas estas protecciones, dejando tu ordenador en riesgo si no tomas las medidas adecuadas.

Por lo general, debes evitar desactivar Microsoft Defender Antivirus. Sin embargo, si surge la necesidad -por ejemplo, cuando necesitas instalar una aplicación que Defender está bloqueando, puedes desactivarlo temporalmente-. Para hacerlo, la clave está en deshabilitar Protección en tiempo real en la aplicación Seguridad de Windows para, luego, instalar la aplicación y reactivar la opción en cuestión de la suite de la que hablamos.

Unsplash

Además, si planeas desactivar la herramienta de seguridad para instalar una aplicación de seguridad de terceros, debes reconsiderar tu elección. Esto se debe a que cuando instalas un programa antivirus que no es compatible con Microsoft compatible, el antivirus en cuestión se desactivará automáticamente. Los programas antivirus que no tienen la certificación de la que hablamos son aquellos que no causan problemas al instalarse junto con Windows Defender.

Ahora que sabes cuándo debes y no debes desactivar permanentemente Microsoft Defender, veamos cómo puedes desactivar el desarrollo en Windows 11.

Desactiva la Protección en Tiempo Real y otras opciones

Este proceso es mucho más sencillo de lo que se puede pensar, y no debes preocuparte, ya que tiene marcha atrás por si te arrepientes de lo que has hecho. Primero, deberás desactivar la Protección en tiempo real y, luego, la Protección contra alteraciones en la aplicación Seguridad de Windows.

Desactivar la Protección en tiempo real asegura que Microsoft Defender no escanee ningún archivo en tu ordenador. Hacer lo propio contra manipulaciones te permite realizar cambios en la configuración del antivirus Microsoft Defender en tu equipo, lo que de otra manera no sería posible. Para desactivar estas configuraciones, abre el menú Inicio, escribe Accede a la Configuración del sistema operativo y, allí, selecciona Protección antivirus y contra amenazas en la zona izquierda de la ventana activa.

del sistema operativo y, allí, selecciona en la zona izquierda de la ventana activa. Luego busca en la parte de la derecha un enlace que se llama Administrar configuración. Dale uso de forma habitual. Ahora, entre las opciones que ves, debes deshabilitar el deslizador Protección en tiempo real. Si aparece un aviso, confirma tu decisión.

SmartLife

El siguiente paso es hacer lo mismo con el interruptor llamado Protección contra alteraciones . De nuevo, confirma si ves un mensaje en la pantalla.

. De nuevo, confirma si ves un mensaje en la pantalla. Hecho esto, has finalizado.

Una vez que hayas ajustado estas configuraciones en la aplicación de seguridad de Windows 11, estarás listo para poder utilizar aplicaciones que de otra forma no podría o dar uso a un antivirus de terceros para comprobar si su funcionamiento te gusta más.