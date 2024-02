Malas noticias: la calidad Dolby en Prime Video va a ser exclusiva de pago

Llegan malas noticias si eres suscriptor de Amazon Prime Video y no has optado por la nueva opción sin anuncios de la compañía (o no tienes pensado hacerlo llegado el momento). No solo estás empezando a ver publicidad antes de poder disfrutar de la última temporada de la que se avecina, sino que tampoco podrás ver los contenidos en los formatos más avanzados de Dolby.

Según informó primero el sitio web alemán 4KFilme, luego corroborado por Forbes o The Verge, parece que Amazon ha decidido eliminar Dolby Vision y Dolby Atmos de su acceso gratuito a su contenido en streaming. Por lo tanto, todo esto, será para aquellos que opten por la suscripción premium sin anuncios que tiene un precio adicional. Era algo que se había rumoreado, pero ahora todo apunta a que hablamos de una realidad y que afecta a la experiencia de uso del servicio en cuestión.

Un movimiento de Prime Video para impulsar los pagos

Pese a que en el acceso a las diferentes series o películas que hay en la plataforma de pago se muestre el icono que indica que se ofrece soporte a las tecnologías que hemos mencionado antes, si no se tiene una cuenta de pago no se puede disfrutar de ellos. Así, por ejemplo, los suscriptores gratuitos acceden a creaciones con soporte Atmos, solo acceden Dolby Digital 5.1 una vez que comienza la reproducción. Esto afecta a opciones como por ejemplo El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder o Reacher, que antes permitían la máxima calidad a todos los suscriptores de Prime. Si eres de los que no te importa ver contenidos en HDR10 y Dolby Digital 5.1 (que está bastante bien, todo hay que decirlo), esto para ti no será un problema.

Por lo tanto, en todas las regiones en la que vaya estableciéndose las cuentas gratuitas con anuncios, esta reducción de calidad estará asociada. Una pena, pero lo cierto es que era algo que se esperaba… y que busca aumentar los ingresos por acceder a los contenidos de Prime Video por parte de los más exigentes.

Habrá que ver si es el único cambio

Aparte del aumento de ingresos -necesario para conseguir rentabilidad y amortizar creaciones muy caras-, algunos sugieren que las tarifas de licencia de Dolby pueden haber desempeñado un papel importante en esta decisión. Tampoco parece que se hayan hecho muchos esfuerzos para informar a los miembros de Prime existentes sobre las nuevas limitaciones, ya sea por correo electrónico o a través del blog oficial de Amazon.

Habrá que esperar a que desde Amazon se comunique detalles al respecto, como los motivos para el cambio y si habrá más movimientos de este tipo en el futuro. Pero lo que parece claro es que, aquellos que utilicen una cuenta gratuita para Prime Video, verán los contenidos con una calidad menos… que no por ello mala, como hemos indicado antes.