He recibido una herencia: ¿cómo puedo gestionarla?

Esta semana hemos leído en varios medios de comunicación que una mujer austriaca de 31 años había heredado 25 millones de euros de su abuela. La noticia está en que la heredera quiere repartir este dinero y que ya ha enviado 10.000 invitaciones al alzar para ciudadanos de su país mayores de 16 años.

Un mes antes leíamos que uno de los herederos -y parte de la quinta generación- de Thierry Hermès, el fundador de la firma de lujo Hermès, había decidido legar toda su herencia a un colaborador cercano, a un jardinero que, a priori, va a ser el dueño de una fortuna valorada en más de 10.000 millones de euros.

Al margen de los motivos por los que cada una de estas personas ha decidido traspasar su herencia, un informe de UBS ha puesto el foco en quiénes reciben las herencias y cuánto están percibiendo. Sus conclusiones son que los multimillonarios a nivel global han acumulado por primera vez más riqueza por herencia que por iniciativa empresarial.

Según los datos del informe, en el último año 53 herederos recibieron una cuantía total de 150.800 millones de dólares, frente a los 140.700 millones de 84 personas que han llegado a ser multimillonarios por méritos propios

Por estos datos, desde el banco sostenían que "el surgimiento de nuevos multimillonarios por herencia y no por trabajo propio será una tendencia que se prolongará durante los próximos veinte años". Y, mirando hacia el futuro, la entidad calculaba que más de un millar de multimillonarios traspasarán a sus hijos 5,2 billones de dólares.

¿Qué implicaciones tiene este nuevo escenario? ¿Veremos cómo los nuevos herederos gestionan su fortuna y su patrimonio de otra forma?

Para Belén Alarcón, socia y directora de Asesoramiento patrimonial de Abante, la clave está en que no valoramos igual el dinero que es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo que el que nos llega por un premio de lotería o por una herencia.

Por ejemplo, en el caso de la lotería, hay una encuesta de la asociación European Financial Planning Association (EFPA) que pone de manifiesto que el 70% de los premiados con la Lotería de Navidad tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado el premio.

Esto sucede por lo que explica Alarcón. Con las herencias o los premios no tenemos el sentimiento de esfuerzo, sino que más bien lo percibimos como un extra o un regalo que nos ha llegado a la cuenta, lo que hace, en muchos casos, que nos comportemos de forma más impulsiva y emocional, llegando a tomar decisiones poco meditadas que nos llevan a perder dinero.

La clave para que esto no suceda y que no malgastemos el dinero que hemos heredado pasa por tener una buena relación con el dinero y saber cómo este nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos. ¿Podremos comprarnos una casa con la herencia que hemos recibido? ¿O emprender? ¿O deberíamos invertirla para el futuro y asegurar nuestra independencia económica para cuando seamos más mayores? ¿Si he heredado una vivienda, me conviene mantenerla, alquilarla o venderla?

Las respuestas siempre dependerán de nuestra propia situación personal y de cuáles sean nuestros objetivos y metas a largo plazo. En cada caso, para asegurarnos de que hacemos un buen uso del patrimonio recibido y de que estamos tomando las mejores decisiones, será conveniente recurrir a expertos independientes que nos ayuden a analizar toda nuestra situación financiera, patrimonial y fiscal y a que hagamos nuestro Plan de Futuro Completo.

Este análisis, después de haber reflexionado sobre lo que realmente nos importa y qué es lo querríamos conseguir con ese dinero, nos va a permitir trazar un plan y una estrategia de inversión adecuada. Así, por ejemplo, en función de nuestros objetivos, estructura patrimonial y familiar, planes de futuro, necesidades de liquidez, horizonte temporal y aversión al riesgo, podremos ver qué porcentaje de nuestro patrimonio podemos destinar a cada activo -activos cotizados, activos alternativos e inmobiliario- para tener una cartera de inversión adecuada y equilibrada.