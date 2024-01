Los nuevos teléfonos de Nothing Phone ya tienen fecha de llegada, ¿cuáles?

La empresa Nothing apunta a estar cerca de lanzar nuevos productos. Diferentes informes sugieren que uno de los dispositivos en cuestión podría ser el modelo Phone 2a. Sin embargo, las últimas noticias van más allá al mostrar datos del esperado Nothing Phone 3 (incluso, se ha suministrado fechas de llegada al mercado).

La primicia proviene de un reputado informante. Según su este, el Phone 2a está programado para ser lanzado en el primer trimestre de este año, lo que indica que podríamos esperar un anuncio entre enero y marzo de 2024. Pero eso no es todo, ya que el informante también reveló que el premium Nothing Phone 3 verá la luz en julio. Por lo tanto, no habría una gran distancia entre ambas presentaciones.

Lo que se espera de los nuevos teléfonos

Entrando en detalles más específicos sobre el Nothing Phone 2a, los rumores sugieren que este dispositivo podría presumir de una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de actualización de 120Hz y resolución FHD+. Esto promete una experiencia visual envolvente y de alta calidad.

Unsplash

En cuanto a la configuración de la cámara, se espera que la parte trasera albergue un potente lente Samsung S5KGN9 de 50 megapíxeles con un tamaño de sensor de 1/1.5 pulgadas y píxeles de 1.0 micrones. Además, se añade a esta configuración una lente ultra gran angular Samsung S5KJN1 de 50 megapíxeles, con un tamaño de sensor de 1/2.76 pulgadas y píxeles de 0.64 micrones. Para selfies y videollamadas, la parte frontal del dispositivo estaría equipada con una cámara Sony IMX615 de 32 megapíxeles. La posible combinación de estas características promete una experiencia fotográfica completa y versátil, desde tomas de gran angular hasta retratos detallados. La apuesta por sensores de renombrados fabricantes como Samsung y Sony sugiere un enfoque en la calidad de imagen y la innovación tecnológica.

En lo que tiene que ver con el Nothing Phone 3, todo apunta que este será un modelo que utilizará el procesador más potente de Qualcomm, combinado con un mínimo de 8 GB de RAM (pudiendo llegar a los doce) y no le faltará tanto el sistema operativo Android 14 con un sistema de cámaras avanzado donde el elemento principal, en este caso, sería de Sony -pero se desconoce el modelo en cuestión-.

Algo más de la mano de Nothing

No obstante, el universo de Nothing no se limita únicamente a smartphones. Según las informaciones de las que hablamos, la compañía también está trabajando en un producto de sonido. Se menciona que se trata de unos auriculares completamente inalámbricos conocidos como CMF Nothing Buds 2 Pro. Aunque el nombre oficial de estos auriculares aún no está claro, podrían ser considerados como el sucesor directo de los Buds Pro de CMF. Es posible que formen parte de la marca CMF By Nothing, presentando una sinergia entre ambas líneas de productos.

Unsplash

En conclusión, los próximos lanzamientos de Nothing prometen llevar a esta marca a posicionarse mejor en el mercado, algo que siempre es importante y que se logra ampliando la gama de producto. Con innovaciones en la tecnología de pantallas, cámaras de alta resolución y la introducción de productos de sonido, la marca se establecerá como una opción de compra de lo más llamativa. La clave estará en cómo Nothing logrará equilibrar estas características para ofrecer una experiencia de usuario completa y satisfactoria… a la vez que un precio que no debería ser descabellado.