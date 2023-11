Nothing Chats desaparece de Google Play por fallos de seguridad

La semana pasada Nothing nos sorprendió con Nothing Chats, una app que ha llegado al Nothing Phone (2) en determinadas regiones. Pero mucho nos tememos que es mejor que no utilices mucho esta plataforma de mensajería instantánea.

Y casi mejor si borras ya esta aplicación de tu teléfono, ya que tiene varios problemas de seguridad que hacen que tus mensajes no sean seguros. Al punto de que la propia Nothing ha anunciado la retirada de esta app.

Borra Nothing Chat de tu teléfono lo antes posible

Ten en cuenta que, si quieres descargar Nothing Chat desde Google Play, la app ya no está disponible. Sencillamente, Nothing ha preferido borrar esta plataforma de mensajería instantánea de la tienda de aplicaciones de Google.

En el comunicado que ha emitido la compañía a través de X, anteriormente conocida como Twitter, podemos ver que “Eliminamos la versión beta de Nothing Chats de Play Store y retrasaremos el lanzamiento hasta nuevo aviso para trabajar con Sunbird para corregir varios errores.”

Parece que estos errores son fallos de seguridad. Por si no conoces Nothing Chats, es una app que te permite enviar un iMessage a través de un Nothing Phone (2), algo que hasta ahora solo era posible en iPhone.

Sí, tenemos ante nosotros a la primera alternativa para utilizar iMessage en un Android. Además, desde Nothing anunciaron que e quieren pasar de iPhone a Android. Una de las grandes promesas de la aplicación es que las conversaciones y mensajes están cifradas de extremo a extremo, manteniendo a salvo la privacidad de tus chats. Pero no está funcionando como debería.

Varios usuarios han descubierto que la app no cifra los mensajes de extremo a extremo, al punto de que todas las conversaciones realizadas a través de Nothing Chat están en peligro, ya que los atacantes podrían conseguir acceso a lo que se escriba.

Así que, por desgracia, la única solución actual es borrar Nothing Chats de tu móvil hasta que Nothing anuncie que vuelve a estar disponible en Google Play, y que han solucionado los problemas de seguridad.

Un duro varapalo para Nothing Chats, ya que apuntaba maneras para marcar un antes y un después, al permitir escribir en la plataforma de mensajería de Apple utilizando un dispositivo Android. Aunque, teniendo en cuenta que Nothing ha dejado claro que están trabajando en una solución, tocará armarse de paciencia y esperar a la nueva versión de Nothing Chats para poder utilizar iMessage desde un dispositivo Android.