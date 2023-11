La abogacía de Madrid presenta la primera guía práctica LGBTI para evitar la discriminación en los bufetes

Con el objetivo de promover la inclusión y la diversidad en el sector legal, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), junto con la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI (REDI) y MyGwork, la comunidad para profesionales LGBTI, ha recogido en una guía práctica cinco principios fundamentales para orientar a los despachos y profesionales jurídicos en la creación de un entorno respetuoso e inclusivo para las personas LGBTI. Estos principios, inspirados en las normas de conducta para las empresas de Naciones Unidas, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en la propia Constitución Española, buscan activar un “cambio positivo en el ámbito de la abogacía que contribuya a erradicar la discriminación en todas sus formas".

La publicación, la primera de este tipo dirigida específicamente a las firmas jurídicas, recoge, además, las mejores experiencias ya implementadas en grandes y medianos despachos, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, destacan Allen & Overy, Ashurst, Baker McKenzie, Clifford Chance, DLA Piper, Freshfields, Gómez-Acebo & Pombo, Uría Menéndez, Kennedys y Gabeiras & Asociados.

“Estos principios tienen como objetivo proporcionar orientación a los despachos profesionales de la abogacía en todas las formas de ejercicio profesional contempladas en los artículos 35 a 43 del Estatuto General de la Abogacía Española. Su finalidad es fomentar un entorno laboral respetuoso, diverso e inclusivo para las personas LGTBI, tanto en el lugar de trabajo como en el desarrollo de su actividad profesional”, señala el manual en el primer párrafo.

Los principios de actuación, presentados este lunes en la casa de la abogacía de Madrid al mismo tiempo que miles de personas se concentraban en la Puerta del Sol contra la reforma exprés que promueve Isabel Díaz Ayuso para recortar derechos de las leyes trans y contra la LGBTIfobia de la Comunidad de Madrid, contó con la presencia de Miguel Garzón, director en España y Latinoamérica de myGwork; Borja Borja Sainz de Aja, socio de Uría Menéndez y secretario de REDI, y Óscar Muñoz, cofundador y director general de REDI.

En palabras de este último, “España es reconocida como uno de los países más avanzados en legislación LGBTI, pero no basta con tener leyes; hay que cumplirlas. Hay una discriminación implícita en la sociedad y tenemos que reeducar. Esto se traslada a los despachos”. “Los derechos no se garantizan por el hecho de que estén en las leyes”, continuó Sainz de Aja. “Los despachos no solo tenemos que hacer realidad los derechos de nuestros clientes, también los nuestros. ¿Cómo vamos a defenderlos si no somos capaces de hacer valer nuestros derechos?”, añadió. Por su parte, Garzón dijo que, tras la presentación de la guía, “los despachos y las empresas tienen que recoger ahora los principios” por tratarse de una cuestión de derechos fundamentales.

Antes de la presentación, intervino Miguel Ángel Aguilar García, fiscal de delitos de odio y discriminación, y Lola Fernández, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM. También tuvo lugar una mesa redonda sobre “Diversidad e inclusión en el Derecho y la Justicia”, moderada por el diputado del ICAM José Ramón Couso, y en la que intervinieron el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea y la representante de la Junta Directiva de LGTBIpol, Elena Sánchez de la Morena. La diputada de la Junta de Gobierno del ICAM responsable del área Social, Ana Buitrago, fue la encargada de cerrar la jornada.

Los principios

El primero de los cinco principios aboga por respetar y hacer respetar los derechos humanos en el lugar de trabajo, instando a los despachos profesionales a implementar políticas de diversidad e inclusión para garantizar el respeto a las personas LGTBI. Eliminar la discriminación, prestar apoyo positivo y utilizar un lenguaje inclusivo son los elementos reseñados en el segundo principio. El tercero llama a poner en marcha acciones para fomentar la sensibilización, formación y conocimiento en materia LGBTI. El cuarto propone el establecimiento de cauces preferentes para informar sobre las acciones u omisiones que supongan discriminación, acoso o violencia contra las personas LGTBI. Finalmente, la guía subraya la importancia de respetar y defender el derecho a la intimidad y vida personal de todas las personas LGTBI, garantizando la confidencialidad y seguridad de la información relacionada con su orientación sexual e identidad de género; información que no ha de ser revelada ni siquiera a las autoridades sin autorización expresa de la persona de que se trate.