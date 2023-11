WhatsApp prepara una función para que encuentres cualquier mensaje de forma más sencilla

Lo cierto es que Meta no para de lanzar actualizaciones para mejorar su ecosistema de aplicaciones, y WhatsApp está siendo una de las grandes protagonistas. Más allá de la posible llegada de publicidad a la plataforma, no hay semana en la que no incluyan alguna novedad.

Sin ir más lejos, recientemente os hablamos de un cambio en los avatares de WhatsApp. Y ahora traemos otra buena noticia: muy pronto llegará una función perfecta para encontrar mensajes a través de esta plataforma de mensajería.

Muy pronto podrás buscar mensajes en WhatsApp por fecha

Además, la fuente de la filtración son los chicos de WaBetaInfo, expertos en todo lo relacionado con WhatsApp. Por lo que podemos dar total veracidad a la información que ha publicado este medio.

Y es que WhatsApp está trabajando en una nueva función que nos permitirá buscar cualquier mensaje enviado por fecha. De momento, los compañeros de WaBetaInfo han podido probarlo en una versión beta de WhatsApp. Pero solo está disponible para algunos usuarios, por lo que si formas parte del programa beta de la plataforma de mensajería instantánea y no te ha llegado esta función, tranquilo porque lo hará más pronto que tarde.

/Imagen de WaBetaInfo

Como podrás comprobar en la imagen que acompaña este artículo, desde WaBetaInfo han publicado una captura de pantalla donde podemos ver el mecanismo de esta función, que no tiene mayor misterio.

Cuando quieras buscar un mensaje en WhatsApp, ahora podrás seleccionar la fecha para encontrarlo con mayor facilidad. Una herramienta que lleva disponible un tiempo en Telegram y que por fin aterriza en su gran rival.

Sin duda, otra de esas funciones que no deberían faltar para que podamos encontrar cualquier mensaje de WhatsApp de forma más sencilla. Además, todo apunta a que su lanzamiento es inminente, por lo que en pocas semanas podría llegar a la versión beta de la app tanto en Android como en iOS.

Como te hemos dicho, de momento están probando esta función en la versión beta de WhatsApp Beta. La razón es tan sencilla como hacer las primeras pruebas para ver cómo funciona antes de dar el salto a un sistema con más usuarios.

Así que, aunque de momento es mera especulación, lo más probable es que en las próximas semanas lancen una actualización que añada a WhatsApp la capacidad de buscar cualquier mensaje por fecha. Eso sí, hasta que Meta no lo anuncie de forma oficial, deberemos esperar ya que, aunque sería extraño, finalmente podrían no lanzar esta herramienta por la razón que sea.