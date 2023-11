WhatsApp todavía no se ha olvidado del posible uso de publicidad en su aplicación

WhatsApp se ha convertido en una aplicación esencial en la vida cotidiana de muchas personas en todo el mundo. Desde su adquisición por parte de Facebook, ahora conocido como Meta, la gran pregunta ha sido cómo rentabilizar este servicio de mensajería a largo plazo. A pesar de que WhatsApp ha optado por no mostrar anuncios, la sombra de la llegada de estos siempre ha estado presente. Pues bien, para que la idea es algo que no olvidan en la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

Una de las fuentes de ingresos más notables para WhatsApp en los últimos años ha sido la introducción de funciones empresariales. La aplicación se ha convertido en una herramienta crucial para muchas empresas que ofrecen soporte al cliente, servicios de atención al cliente y compras directamente a través de WhatsApp. Estas pagan por utilizar estas funciones, en lugar de cargar a los clientes finales por ellas.

A pesar de estas estrategias, los rumores sobre la posible inclusión de publicidad en WhatsApp no han desaparecido por completo. Una fuente de la compañía confirmó en una entrevista con medios brasileños que la idea de introducir publicidad en WhatsApp sigue sobre la mesa. Sin embargo, también aclaró que no se tiene la intención de llenar la lista de chats de los usuarios con anuncios, ya que no se considera la estrategia correcta.

Una idea de gran impacto económico para WhatsApp

Aunque la publicidad en los chats no se encuentra en los planes de la firma por el momento, WhatsApp no descarta la posibilidad de incluir anuncios de manera más sutil en la plataforma de forma gradual. Por ejemplo, podrían explorar la opción de ofrecer suscripciones para canales específicos, lo que no sería publicidad en el sentido tradicional. No hay que olvidar que la idea de mostrar anuncios entre las actualizaciones de estado de los usuarios se consideró en el pasado, pero nunca se llevó a cabo.

El caso es que las declaraciones reflejan la cautela con la que WhatsApp y su empresa matriz, Meta, abordan el tema de la publicidad en la plataforma. Si bien están buscando formas de aumentar los ingresos, también son conscientes de la importancia de no frustrar a los usuarios con una experiencia llena de anuncios intrusivos. La prioridad es brindar un servicio de calidad que sea útil y atractivo para los usuarios.

Cuestión de una -desconocida- rentabilidad

Aunque se desconoce cuánto cuesta actualmente mantener WhatsApp y cuánto dinero generan las soluciones de negocio implementadas hasta el momento, sería interesante conocer más detalles en este apartado. Sin embargo, Meta no ha proporcionado información específica al respecto.

WhatsApp ha evolucionado significativamente desde su lanzamiento original como una simple aplicación de mensajería. Las empresas ahora lo utilizan para brindar soporte al cliente, vender productos y mantener una comunicación efectiva con los seguidores. Esto ha abierto nuevas oportunidades de monetización para la plataforma, pero también ha planteado preguntas sobre cómo equilibrar los ingresos con la experiencia del usuario. El futuro de WhatsApp en términos de ingresos y publicidad sigue siendo una incógnita, pero está claro que la plataforma continuará explorando formas de hacer crecer su negocio sin comprometer su atractivo para los usuarios.