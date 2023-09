Una de cada cuatro pymes se plantea la jornada laboral de cuatro días

El 25% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se plantea implementar la jornada laboral de cuatro días. Un informe elaborado por Hiscox pone de manifiesto que la medida se baraja especialmente de cara a retener el talento en la organización.

Pese al interés mostrado por las empresas para implantar la jornada laboral de cuatro días, tan solo 41 organizaciones presentaron la solicitud para beneficiarse de las ayudas destinadas a implantar dicha jornada.

Un desafío para las empresas

El informe elaborado por Hiscox muestra que más de la mitad de las pymes españolas no habían oído hablar de esta iniciativa, mientras que el 45,2% de ellas no la consideraban interesante, por lo que no pensaban solicitar las ayudas.

Los expertos de Hiscox advierten de que el modelo de la jornada laboral de cuatro días supone un “gran desafío” para las empresas que quieran ponerlo en marcha. Añaden que el reto es “aún mayor” en el caso de las pymes, ya que cuentan con menos personal y menos presupuesto que las grandes corporaciones.

Flexibilidad horaria

Por su parte, un 66,3% de las pymes han puesto en marcha otros beneficios para atraer y retener el talento. En concreto, el 76,6% de las empresas ofrece flexibilidad horaria a sus trabajadores; un 30,9% les facilita el teletrabajo; el 23,1% les ofrece planes de formación y un 14,1%, seguros de salud.

El director de Distribución y Ventas de Hiscox España, Miguel Ángel Aguilar ha advertido que en el contexto actual “se necesitan nuevos modelos productivos y empresas que conciban el bienestar de los trabajadores”, por lo que considera que la jornada laboral de cuatro días respondería a este desafío.