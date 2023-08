Estrenos que llegan a SkyShowtime en septiembre de 2023: todas las series

Sorprendentemente, la plataforma de vídeo en streaming SkyShowtime ya ha avanzado las novedades que tiene previsto lanzar para el mes de septiembre de 2023. Te mostramos las opciones que podrás disfrutar si eres de los que tienen una cuenta en este servicio que, lo cierto, es que ofrece contenidos que son de bastante buena calidad.

Dos son las series que llegan al servicio, y ambas apuntan a ser una opción para entretenerse bastante buena. Te mostramos ambas opciones que aterrizan en SkyShowtime que sepas de qué va cada una de ellas.

Poker Face

Esta creación, que no tiene una fecha exacta en la que será estrenada en el mes de septiembre de 2023, consta de 10 capítulos. La actriz Natasha Lyonne, reconocida por su papel en "Orange Is the New Black", ha sido elegida la protagonista de la emocionante serie de SkyShowtime. La serie promete mantener a los espectadores en tensión con una trama intrigante en todo momento.

Lyonne da vida al personaje de Charlie, quien posee una habilidad extraordinaria que le otorga una ventaja única: la capacidad de detectar cuando alguien está mintiendo. Esta emprende un viaje en carretera que la lleva a enfrentarse a una serie de enigmáticos crímenes y personajes singulares en cada parada. La serie ofrece un giro en cada episodio y, a medida que avanza en su búsqueda de la verdad, los espectadores serán testigos de cómo su extraordinaria habilidad para resolver crímenes y descubrir la verdad detrás de cada situación es hasta impactante.

Codename: Annika

Este es el segundo estreno que se tiene programado por el momento para el mes que viene, y como en el caso anterior, la plataforma, no ha indicado el día que será una realidad en su catálogo. En este caso, la creación permite disfrutar de una emocionante narrativa que gira en torno a Emma, una detective finlandesa experta en arte, quien se embarca en una peligrosa misión encubierta.

Se ve obligada a adentrarse en el oscuro bajo mundo de las subastas de arte en Estocolmo. Su objetivo es el siguiente: descubrir los vínculos entre la casa de subastas y un reconocido blanqueador de dinero apodado Blanko. Para lograrlo, Emma asume una nueva identidad: Annika, una mujer de la alta sociedad conocida por su estilo de vida desenfrenado, dominado por fiestas, drogas y alcohol.

La transformación de Emma en Annika la sumerge en un mundo de peligro y engaño. A medida que se adentra en los fraudes artísticos de alto nivel, las puertas comienzan a abrirse ante ella, revelando un panorama lleno de secretos y conspiraciones.