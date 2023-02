SkyShowtime llega a España, esto ofrece la nueva competencia de Netflix

Después de algunos retrasos por la coyuntura del mercado, la plataforma SkyShowtime ha confirmado la fecha en la que se podrá contratar sus servicios en España. Esto quiere decir que compañías como Netflix o HBO Max tiene un nuevo dolor de cabeza que, lo cierto, tiene algunos atractivos que son importantes. Uno de ellos, como indicaremos, es su precio.

El día elegido por el servicio para arrancar en nuestro país es el próximo 28 de febrero, por lo que está a la vuelta de la esquina. Y una de las formas que tiene de competir con sus rivales, al menos de momento, tiene que ver con el precio de la suscripción. Esta será habitualmente de 5,99 euros al mes. Pero hay una oferta de lanzamiento muy importante: todos los que contraten el acceso inicialmente (el periodo de tiempo por el momento no se ha confirmado), tendrá una rebaja del 50%. Por lo tanto, hablamos de una opción realmente apetitosa.

Los contenidos que encontrarás en SkyShowtime

El catálogo que vas a encontrar en la nueva plataforma que llega para compartir en España es mucho más amplio, ya que tiene licencias de diferentes creadores de contenidos. Algunos ejemplos son los siguientes: DreamWorks Animation; Sky Studios; Paramount Pictures; Peacock; e, incluso Universal Studios. Por lo tanto, la cantidad y la calidad de las películas y series que encontrarás es bastante alta.

No todas las posibilidades están disponibles desde el primer momento, pero se han confirmado algunas que seguro que te llaman la atención. Sin ir más lejos, podrás disfrutar de series como Halo; Star Trek: Strange New Worlds; Yellowstone: The Risng o Vampire Academy. Entre las películas, hay buenas noticias también debido a que podrás encontrar de las sagas de Misión Imposible; Jurassic Park; Regreso al Futuro; Star Trek; fast & Furious; o Mamma Mía!

El contenido nacional no faltará

Esto es algo que se ha querido incluir para que el atractivo de SkyShowtime se el mayor posible para los usuarios y, de esta forma, que las altas sean continuas. Entre las opciones que estarán presentes en el catálogo de la plataforma desde el primer día está Bosé, que es un biopic del conocido cantante español. Y, también, estará Los enviados, que es una creación de suspense.

SkyShowtime

Adicionalmente, el servicio ya ha anunciado contenido propio en el que está trabajando y que aumentará las opciones para los que tengan una cuenta. Algunos de los títulos que han confirmado que no tardarán en llegar son los siguientes: Grease: Rise of the Pink Ladies, A Town Called Malice y Fatal Attraction.