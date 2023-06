YouTube le declara la guerra a los bloqueadores de anuncios, ¿cómo?

Google, la empresa propietaria de YouTube, está en guerra con los bloqueadores de contenido en su plataforma de videos. Después de haber probado bloquear por completo a los usuarios con bloqueadores de contenido en YouTube, ahora está llevando a cabo un nuevo experimento que es, cuando menos, curioso.

La información llega de la mano del usuario de Reddit, Reddit_n_Me, quien publicó una captura de pantalla del nuevo experimento de YouTube. Cabe destacar que no ha habido confirmación oficial por parte de Google. Sin embargo, parece plausible que Google esté probando enfoques diferentes y pueda utilizar diferentes cantidades de vídeos permitidos antes de bloquear al usuario si está evitando ver anuncios.

Esta es la nueva forma de actuar de YouTube

En la captura de pantalla se puede ver claramente que se indica que el "reproductor de vídeo se bloqueará después de tres videos". Google explica que la reproducción se parará a menos que el usuario permita los anuncios en YouTube. Así de sencillo.

Reddit

El motivo para hacer esto es que Google afirma que los anuncios ayudan a mantener YouTube gratuito, y que los usuarios que no les gustan los anuncios pueden suscribirse a YouTube Premium para disfrutar de una experiencia sin anuncios. Vamos, nada nuevo.

Lo cierto es que esta es una opción más suave que la utilizada antes por Google en YouTube: la compañía impedía el acceso a los contenidos de inmediato si su algoritmo detectaba un bloqueador de contenido. Parece que la firma de Mountain View está experimentando con diferentes enfoques para encontrar la solución más gratificante desde una perspectiva empresarial.

Google y los anuncios en YouTube

La compañía norteamericana anunció a principios de este mes que tenía planes de introducir anuncios que no se podían saltar en YouTube TV. Estos anuncios se reproducen durante 30 segundos antes del contenido y también se reproducirán cuando los usuarios pausen un vídeo. Y esto no es todo, ya que hay que recordar que, en 2022, Google realizó un experimento para mostrar hasta 10 anuncios que no se podían saltar.

Pexels

El caso es que, desde ahora, Google ofrece a los usuarios de YouTube con bloqueadores de contenido dos opciones: desactivar el bloqueador de anuncios en el sitio o suscribirse a YouTube Premium. En caso contrario, las consecuencias pueden ser que dejes de poder acceder a sus contenidos y, por lo tanto, que te quedes sin ver lo que ofrecen en los canales que tanto te gustan.

Eso sí, todo esto será válido hasta que los bloqueadores de contenido logren superar los scripts contra el bloqueo de anuncios en YouTube. Algo que, sin duda alguna, ocurrirá antes o después.