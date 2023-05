El robot de Tesla cada vez más cerca: está aprendiendo a navegar, sentir y recoger cosas

en su momento, Tesla aseguró que su negocio de robots será mayor que el de coches. Un proyecto en el que lleva trabajando mucho tiempo, tuvimos la primera información en 2021. Y parece que el robot humanoide de Tesla avanza más rápido de lo esperada.

O esto es lo que se desprende del artículo publicado por New Atlas y en el que se hacen eco de una reunión de accionistas de Tesla de 2023, y donde Elon Musk mostró un nuevo video del robot Optimus.

Optimus, el robot de Tesla, avanza a pasos agigantados

En palabras de Elon Musk, este producto será la principal fuente de ingresos de la compañía. Y teniendo en cuenta que su idea es que sea un trabajador cualificado para determinadas tareas, además de un asistente en el hogar, pinta realmente bien.

Por lo que parece, el fabricante del motor eléctrico treabaja con cinco prototipos de robots Optimus construidos y completamente operativos. Para ello, pueden caminar gracias a los dierentes componentes que integran.

Ahora hay al menos cinco prototipos de robots Optimus construidos y capaces de caminar, utilizando motores, controladores y componentes electrónicos, todos diseñados y fabricados por Tesla. El robot de propósito general está aprendiendo a sentir el mundo que lo rodea, mapearlo y navegarlo utilizando sistemas desarrollados para los sistemas de piloto automático autónomos (AutoPilot) en los cocheseléctricos de la compañía.

"A medida que Full Self Driving se acerca a la IA generalizada del mundo real, ese mismo software es transferible a un robot humanoide", dijo Musk. "Obviamente, los humanos podemos caminar con nuestros brazos y piernas, pero también podemos conducir un automóvil, volar un avión, dirigir un bote, montar a caballo. Si tiene una comprensión generalizada, una IA generalizada del mundo real, que es lo que nosotros están desarrollando para Full Self Driving, se puede transferir básicamente a cualquier cosa. Optimus usará la misma computadora FSD que el automóvil".

"Muy pocas personas, incluso en la comunidad de IA, aprecian cuánta capacidad tiene Tesla en IA", agregó. "Es, con mucho, la IA más avanzada del mundo real. No hay nadie ni siquiera cerca. La realidad tiene la mayor cantidad de grados de libertad".

En el vídeo que acompaña estas líneas, podemos ver cómo avanza este proyecto, y viendo que los robots Optimus ya son capaces de coger un huevo sin romperlo, pinta bien. Otro detalle interesante tiene que ver con su capacidad apra repetir patrones de movimientos.

Si un trabajador utiliza un equipo que pase los datos al robot, puede realizar una tarea determinada para que el robot de Tesla la replique. Y ojo, que a medida que lo haga, irá mejorando para convertirse en el trabajador definitivo.

"Optimus no es un pensador profundo en este momento", dijo Musk. "Optimus todavía está descubriendo cómo hacer cosas básicas. Todavía no podía cocinar algunos huevos o algo así. Necesitamos que Optimus llegue al punto en que tenga una agilidad razonable y pueda hacer cosas básicas. Nuestro objetivo es que comenzar haciendo tareas simples que son aburridas y repetitivas, o peligrosas; básicamente, trabajos que la gente no quiere hacer. Ese es nuestro objetivo, y confío en que lo lograremos".

"Entonces tenemos que descubrir cómo hacerlo a escala", continuó. "Tenemos que descubrir cómo hacerlo seguro. El robot debe tener un medio local para apagarlo... La seguridad va a ser extremadamente importante, no puedo enfatizar eso lo suficiente. Pero en este momento, no está en un nivel de inteligencia en el que está reflexionando sobre cuestiones como Marte. Tal vez lo sea, algún día".

Ojo con Tesla Bot, porque puede convertirse en un imprescindible para millones de hogares. Sí, suena a ciencia ficción, pero también parecía imposible tener un teléfono móvil, y menos uno plegable.