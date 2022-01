Tesla asegura que su negocio de robots será mayor que el de coches

“[Los robots] tienen el potencial de ser más importantes que nuestro negocio de coches” en el futuro. Así de categórico se ha mostrado el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, en unas declaraciones de este jueves recogidas por Reuters. El directivo ha explicado que durante este año, la mayor parte del dinero que destinará la compañía a I+D irá al desarrollo de un robot de trabajo que se llamará Optimus. Para Musk, este humanoide podría servir para acabar con la escasez de mano de obra mundial.

Además, Musk se ha mostrado confiado en conseguir desarrollar este año la conducción autónoma total para sus vehículos. “Me sorprendería si no logramos una conducción autónoma total más segura que la humana este año. Me sorprendería”, ha afirmado el directivo, quien también ha señalado a esta rama de negocio, la conducción autónoma, como una de las principales fuentes de ingresos de la compañía en los próximos años.

Las palabras de Musk llegaron tras la presentación de resultados de la empresa, que el año pasado tuvo unos beneficios netos récord de 5.519 millones de dólares (unos 4.960 millones de euros), tras obtener en el último trimestre del ejercicio unas ganancias de 2.083 millones de euros.

Tras estos resultados, las acciones de Tesla abrieron a 932,5 dólares en Wall Street, pero se desplomaron media hora después a 884 dólares ante el anuncio de que retrasará la presentación de nuevos modelos hasta 2023, debido a la escasez de componentes que seguirá afectando al sector los próximos meses.

La compañía estadounidense se centrará en aumentar la producción en 2022 para dar continuidad a lo que el consejero delegado, Elon Musk, calificó de “año decisivo” tanto para Tesla como para los coches eléctricos en general, según recoge Bloomberg. “Tanto el año pasado como este año, si introdujéramos nuevos vehículos, nuestra producción total de vehículos disminuiría. Sacar el Cybertruck, el Semi o el Roadster no tendría ningún sentido porque seguiremos teniendo limitaciones de piezas”, ha explicado Musk.