Algunos teléfonos Google Pixel están teniendo problemas de batería. ¿Por qué?

Hace una semana Google nos sorprendió con todo tipo de novedades dentro del Google I/O 2023. Su conferencia para desarrolladores dio bastante juego, con todo tipo de nuevos productos, destacando el Pixel Fold, además de mejoras en sus principales servicios.

Y lo cierto es que la familia Pixel de Google es una gama de teléfonos de lo más completa y que se ha ganado el cariño de millones de usuarios que no dudan en hacerse con estos teléfonos. Aunque si eres el propietario de uno de estos modelos, igual tienes problemas con Google Maps.

Algunos Pixel se sobrecalientan en exceso al usar Google Maps

O esto es lo que se desprende de la última información que está circulando por los foros de Google y donde cada vez más usuarios se están quejando porque Google Maps provoca que sus equipos consuman su batería mucho más ´rapido.

Teniendo en cuenta que Maps es una de las apps más utilizadas en Android, sencillamente es un imprescindible en mi día a día, el hecho de que al abrir Google Maps los teléfonos Google Pixel sufran problemas de batería no es precisamente la mejor noticia.

Por lo que parece, en el momento en el que se abre Google Maps, el Pixel empieza a consumir batería de forma exagerada. Además, hablamos de diferentes modelos, como el Pixel 6 Pro y Pixel 7. ¿La razón? Todo apunta a que es la app de Google Maps.

Dando un paseo por los foros de Google y Reddit, vemos que Google Maps está dando verdaderos dolores de cabeza. Además, no solo provoca un drenado de la batería, sino que el teléfono se calienta en exceso.

"Empezó ayer. Uso masivo de la batería de la aplicación de Google y, en menor medida, de Android System Intelligence. Acabo de pasar e hice un restablecimiento de fábrica, reinstalé la mayoría de las cosas y sigue sucediendo", escribió un usuario de Reddit. "Además de que la batería no dura, el teléfono se calienta mucho, así que sé que está dañando la batería y potencialmente la CPU".

Muchos usuarios pensaban que la culpa era cosa de Google Maps, pero tras borrar la app y descargar una versión anterior, el problema seguía vigente."La aplicación de Google sigue agotando la batería independientemente de la versión, y he vuelto hasta el 1 de mayo", escriben. "No sé cómo ver si la app está intentando llamar a casa o en un bucle con algo así, pero los síntomas siguen siendo los mismos".

De momento Google no ha dicho nada al respecto, pero parece que ya están trabajando para solucionar este problema que podría estar relacionado con algún tipo de parche de seguridad. Mientras tanto, mejor que no uses Maps si tienes un Pixel.