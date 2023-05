¿Qué cambios trae la nueva regulación europea de criptoactivos?

Tras intensos meses de espera y debates, el pasado 20 de abril, el Parlamento Europeo aprobó el texto final de MiCA, quedando pendiente su aprobación formal por el Consejo y su publicación prevista para este mes de junio.

De cumplirse el calendario previsto, las normas relativas a la emisión de tokens referenciados a activos y e-money tokens serán exigibles a partir de julio de 2024, mientras que las demás obligaciones serán aplicables a partir de enero de 2025.

MiCA implica un cambio radical en el panorama regulatorio español en materia de criptoactivos. Actualmente, están sujetos únicamente a un registro ante Banco de España a efectos de prevención de blanqueo de capitales las plataformas que ofrecen custodia y/o intercambio de criptomonedas por fiat (moneda de curso legal). Todos los demás servicios relacionados con criptoactivos (p.ej. asesoramiento, servicios de transferencias o intercambio de cripto por cripto, gestión de carteras de criptoactivos, colocación) no están sujetos a ninguna licencia regulatoria, salvo los referidos a criptoactivos que puedan calificarse como instrumentos financieros (a los cuales se aplica la normativa existente al respecto y no se regulan bajo MiCA).

MiCA pasará a exigir una autorización regulatoria a los proveedores de ciertos servicios sobre criptoactivos, que una vez autorizados, podrán prestar servicios en toda la Unión Europea. Las entidades de crédito, de dinero electrónico y empresas de servicios de inversión no tendrán que obtener una autorización separada y podrán prestar dichos servicios adaptando la suya.

MiCA regula la oferta y emisión de criptoactivos inspirada en las normas de los mercados tradicionales, incluyendo la obligación de notificar el "white paper" (equivalente al "folleto") al regulador previo a una emisión, y su aprobación para ciertos tipos de tokens. Se incluyen excepciones para ofertas limitadas a inversores cualificados y ciertos umbrales. Dichas reglas son más estrictas en el caso de emisión de tokens referenciados a activos (p.ej. stable coins) y e-money tokens por su mayor riesgo para el sistema financiero.

Se refuerza, además, la protección a consumidores. Por un lado, tendrán un derecho de desistimiento de la operación durante 14 días, ejercitable hasta el periodo máximo de la oferta y antes de que el criptoactivo se admita a cotización. Además, tendrán un derecho de reembolso contra el emisor de e-money tokens y tokens referenciados activos (un nivel de garantía muy potente asimilable al existente en fondos de inversión abiertos).

Los riesgos de insolvencia son mitigados con obligaciones de salvaguarda de fondos y activos por un tercero, y de tener una "reserva de activos" que cubra las responsabilidades del emisor frente a los inversores de tokens referenciados a activos.

Aunque se trata de una regulación muy amplia, ciertos tipos de servicios o emisiones siguen fuera de MiCA. En particular, no se regulan las DAOs y ciertos modelos Defi como préstamos sobre criptoactivos, ni los NFTs (tokens únicos y non fungibles). Asimismo, las reglas sobre emisión de criptoactivos (distintos a e-money tokens y tokens referenciados a activos) no se aplicarán cuando (i) son ofrecidos de forma gratuita (no se considera gratuita cuando se otorga a cambio de datos personales), o (ii) sean utility tokens que den acceso a un bien o servicio ya existente, o que pueda ser utilizado únicamente en una red limitada de comercios.

Ahora bien, ante la amplitud y flexibilidad en la configuración de derechos asignados a un criptoactivo, definir su calificación y, por ende, la normativa aplicable, es muchas veces un gran reto, en particular, para excluir su definición como security token. Esta cuestión y otros aspectos técnicos sobre MiCA estarán sujetas a desarrollo y discusión a lo largo de los próximos meses.

Paula De Biase, socia directora del área de regulación financiera de Baker McKenzie.