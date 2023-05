Así puedes eliminar un número bloqueado en los smartphones con Android

Cuando bloqueas un número en un teléfono Android, consigues algo que puede ser muy importante para ti: no recibes ni llamadas ni mensajes del número en cuestión. Esto, en un momento dado, puede no ser lo que necesitas y, por lo tanto, debes quitarlo de la lista que se genera en la aplicación Teléfono. Te contamos cómo hacer esto de una forma rápida y sencilla.

Realizar esto puede ser una forma de salir de dudas respecto a qué números has bloqueado en tu teléfono Android, y que por este motivo no tengas noticias de un contacto. En el tutorial que te vamos a mostrar podrás desde ver los que tienes en la lista en cuestión y, además, la firma de eliminar alguna de las opciones que están en ella. Los pasos se basan en la aplicación Teléfono de Google, que es la más utilizada a nivel mundial (si tienes un terminal diferente, debes saber que el proceso es casi idéntico, por lo que seguro que no tienes problemas al respecto).

Cómo quitar un número de teléfono de la lista de bloqueados

Sigue los pasos que te vamos a indicar para conseguir esto. No corres ningún riesgo al realizar el proceso que te dejamos a continuación, y siempre tienes el control de todo, por lo que seguro que dejas todo exactamente como necesitas. Estos son las indicaciones que tienes que seguir para lograr el objetivo de este tutorial:

Abre la aplicación de Teléfono en tu teléfono Android. Esta suele estar representada con un icono que muestra un dispositivo de este tipo y la puedes encontrar en la lista de apps que tienes instalada.

SmartLife

Ahora debes utilizar el icono de tres puntos que hay en la pantalla y, a continuación, selecciona "Configuración" entre las opciones que ves en el menú que se abre.

Verás ahora varias opciones entre las que encontrarás una que se llama "Números bloqueados" (el nombre puede variar dependiendo de la personalización Android que tiene tu móvil

Al acceder a este apartado, ya puedes ver en la parte inferior de la pantalla los números que están incluidos. Esto posibilita que sepas si hay algo que no encaja. En el caso de que desees quitar alguno, simplemente debes utilizar la "X" que hay al lado del elemento que deseas desbloquear.

SmartLife

Una vez que has hecho esto, has finalizado.

Todo sencillo e intuitivo, y en el caso de que desees meter a un número en la lista de teléfonos bloqueados en tu terminal Android, simplemente tienes que hacer esto al recibir una llamada y utilizando el menú de opciones que aparece en la pantalla de tu terminal.