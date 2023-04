Cómo ocultar una aplicación en Android y que desaparezca de la lista de apps

Es muy posible que no utilices una aplicación en tu terminal Android y que desees que deje de molestarte en el terminal. Esto es posible conseguirlo en el sistema operativo de Google, y además con una gran sencillez y sin poner en riesgo alguno a los contenidos que tengas en el teléfono o tablet. Te contamos cómo conseguirlo de forma sencilla y en poco tiempo,

Lo cierto es que en ocasiones hay aplicaciones que no se utilizan nunca, pero que no se pueden desinstalar de forma habitual (por estar integradas en el propio sistema operativo, por poner un ejemplo). Por suerte, en Android existe una función que no es muy conocida por parte de los usuarios, pero que permite que dejes de ver el desarrollo en cualquier lugar de los dispositivos que utilizas. Y, esto, es justo lo que deseas conseguir. Pues bien, te vamos a explicar la forma de lograrlo.

Así puedes esconder una app en Android

Cómo vas a comprobar la sencillez es la nota predominante en el proceso que te vamos a indicar, y tiene la gran virtud de no necesitas instalar absolutamente nada para que la aplicación quede oculta. Esta es una función positiva para darle uso incluso en los terminales de niños o personas mayores, para que únicamente puedan ver y utilizar las opciones que ven en la pantalla del teléfono o tablet. Esto es lo que tienes que hacer:

Una vez que estás en la pantalla inicial del terminal que utilizas con el sistema operativo Android, accede a los Ajustes (puedes conseguir esto pulsando en el icono con forma de rueda dentada que tienes en la lista de aplicaciones).

Ahora, entre las opciones que ves debes seleccionar la que se llama Aplicaciones. Una vez que pulsas en ella, verás que aparecen una buena cantidad de posibilidades para gestionar lo que tienes en el terminal.

SmartLife

Busca Todas las aplicaciones -puede llamarse Gestión de aplicaciones, depende del modelo de teléfono o tablet que tengas-. Ahora elige la que deseas ocultar y pulsa en ella. Entras en una nueva pantalla en la que tienes que buscar la opción llamada Deshabilitar (no Desinstalar). Dale uso.

Listo, ya has terminado y no verás más el desarrollo. Así de sencillo es todo.

Un detalle importante que tienes que conocer es que al hacer esto, la aplicación pierde todas las actualizaciones, por lo que si la habilitas de nuevo tienes que proceder a buscar la última versión en las tiendas para Android. Pero, lo cierto, es que no es nada complicado y, todo esto, sin tener que quitar nada del equipo que utilizas.