Cómo utilizar en los iPhone una impresora compatible con la tecnología AirPrint

Imprimir desde un teléfono iPhone o los tablets iPad es una forma conveniente de obtener un documento en papel sin tener que enviarlo a una computadora. Evidentemente, esto permite ahorrar bastante tiempo y hace la vida mucho más sencilla a los usuarios. Pues bien, si tienes una impresora comparable con AirPrint podrás conseguir esto de una forma muy sencilla.

Para lograr esto, únicamente necesitas agregar una impresora a tu dispositivo de Apple y, como vas a comprobar, no vas a tardar ni cinco minutos en lograrlo si se incluye la tecnología que hemos mencionado antes. Además, no hay peligro alguno en el proceso, por lo que no debes tener miedo alguno en realizar el proceso en cuestión.

Qué es AirPrint de Apple

La tecnología de conexión rápida de la que hablamos es una opción en la mayoría de los dispositivos Apple y que busca facilitar el uso de impresoras compatibles. Muchas impresoras de hoy en día admiten AirPrint, pero es importante verificar si tu impresora es compatible (algo que puedes conocer en su manual o en la web del producto en cuestión). Es importante que tengas en cuenta lo siguiente: tu impresora debe estar conectada a la misma red WiFi que tu iPhone o iPad para que esto funcione, ya que en caso de no ser así no se conectarán.

Pexels

Así añades una impresora en tu iPhone

Una vez que tengas claro que la impresora que tienes ofrece el soporte necesario, lo que tienes que hacer para agregarla es utilizar AirPrint a tu iPhone -o iPad-. El primer paso es abrir el documento o imagen que deseas imprimir. Este puede ser cualquiera, desde un PDF; pasando por uno que tengas creado con los editores de texto más habituales; hasta una foto que tengas guardada en tu dispositivo.

Lo siguiente es que pulses en el ícono Compartir en la esquina inferior izquierda de la pantalla del equipo en cuestión, Esto no tiene pérdida, ya que es el habitual que se utiliza en el sistema operativo iOS o iPadOS de Apple. A continuación, desplázate hacia abajo en la pantalla que estás viendo y busca la opción Imprimir.

Hecho esto, puedes ir al apartado Impresora donde verás una lista de impresoras compatibles. Únicamente te queda seleccionar una y, entonces, podrás imprimir de inmediato sin que tengas que hacer nada más (y sin realizar complejos procesos de configuración, lo que siempre es importante). Ahora debes esperar únicamente, debido a que tu iPhone o iPad reconocerá automáticamente la impresora compatible con AirPrint y completará el proceso que has iniciado.