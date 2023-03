Esta es la mejor forma de encontrar los AirPods si no sabes dónde los has dejado

Algo que suele pasar de vez en cuando a los que tienen unos auriculares Apple AirPods es que no recuerdan exactamente dónde los han dejado. Y, evidentemente, esto es un gran incordio. Si deseas localizarlos de forma sencilla para que se te pase el susto, te mostramos cómo conseguirlo utilizando los iPhone o los iPad para ello.

La herramienta que permite conseguir esto es la herramienta Find My (o Buscar) que ofrece Apple a los que tienen una cuenta activa en sus servicios. Con ella encontrar la ubicación de los AirPods es algo completamente posible siempre que tenga carga en la batería. Evidentemente, para poder utilizar esta opción, es completamente necesario que configures debidamente la funcionalidad de la que hagamos -algo que se consigue en apenas tres o cuatro minutos-, por lo que este es un paso previo que debes realizar.

Así encontrarás tus AirPods en el caso de que estén perdidos

Una vez que tienes activada la función antes mencionada, en el caso de que no recuerdes dónde has dejado los auriculares de Apple que tienes, los pasos que tienes que dar en los iPhone o los iPad son los que te vamos a mostrar a continuación (cómo vas a comprobar no son especialmente complicados, por lo que no debes preocuparte por absolutamente nada a este respecto):

Abre la aplicación Find My (Buscar) utilizando la pantalla de forma habitual y, una vez que estés dentro, debes seleccionar el apartado Dispositivo.

Lo siguiente que tienes que hacer es elegir los AirPods que no encuentras dentro de la lista que verás. Verás entonces una ubicación que puede ser la actual que tienen o, en su defecto, la última que se estableció de forma correcta (esto puede ser debido a, por ejemplo, que ya no tienen carga ni los auriculares ni la funda de transporte). Si ves No se encontró ninguna ubicación, eso quiere decir que están desconectados y no hay forma de establecer el sirio en el que están.

Has finalizado y, en principio, deberías saber ahora dónde se quedaron los cascos de los que hablamos.

Una ayuda adicional: reproducción de un sonido

Esta es una función útil en el caso de que, pese a lo hecho antes, sigas sin ver a los AirPods. Para corregir lo que sucede, en Apple incluyen la función que permite que los cascos emitan un sonido que facilita el encontrarlos. Para hacer esto, debes realizar este proceso: