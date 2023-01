¿Cansado de que los AirPods te lean las notificaciones? Así puedes evitarlo

Una de las funciones que ofrecen los AirPods de Apple es la de poder leer las notificaciones que llegan al iPhone con el que están sincronizados y, de esta forma, saber exactamente lo que ocurre sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Esto es bastante útil, no cabe duda, pero en ocasiones puede ser más una molestia que una ayuda. Pues bien, te contamos cómo deshabilitar esta opción si así lo decides.

Como es la nota predominante en todo lo que se hace en iOS, la sencillez es alta… Y, además, no hay riesgo alguno de estropear nada debido a que hablamos de acciones que se realizan directamente en el sistema operativo de Apple. Por lo tanto, no debes tener miedo alguno a la hora de probar a realizar este cambio (ya que, además, es completamente reversible, por lo que sí no te convencen lo realizado, puedes cambiarlo cuando decidas).

Deshabilita la lectura de notificaciones en los AirPods

Existen tres tipos de configuraciones que establecen el comportamiento cuando esta función está activa. Estas van desde que se lea todo lo que llega desde aplicaciones que son compatibles (no todas ofrecen esto), hasta el filtrado para que decidas de forma personal lo que escucharás o no.

Pixabay

Pero en el caso que no ocupa, lo que harás es que no escuches nada de lo que llega al smartphone y, de esta forma, que se comporten estos auriculares como un modelo tradicional. Esto lo consigues dando estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes de manera habitual en el iPhone. Un ejemplo es utilizando el icono que tiene una forma de rueda dentada.

Ahora verás todas las opciones que ofrece iOS, pero la que te interesa es la que se denomina Notificaciones. Cuando la localices, pulsa en ella.

Busca un deslizador denominado Anunciar las notificaciones y deshabilítalo (pulsa encima par que pase de estar de color verde a gris).

Hecho esto, has acabado y, desde este momento, los AirPods no volverán a leer una notificación que llegue al teléfono.

Es importante que sepas que la función de la que hablamos se ejecuta únicamente cuando tienes los auriculares de Apple puestos, por lo que no debes tener miedo a que se lea una notificación sin que te enteres de ello (pero, ojo, si está otra persona utilizándolos, esta será la que escuche todo). La verdad es que, para momentos de concentración intensa, como pude ser al trabajar o hacer deporte, realizar el proceso que hemos indicado en los AirPods es una excelente idea.