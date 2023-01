No te líes con los AirPods: así puedes cambiarlos de nombre paso a paso

Puede ser que en tu casa sean varios los que tienen unos auriculares AirPods y, quizá, de vez en cuando te confundas a la hora de conectar a tu teléfono los tuyos, para evitar esto, en Apple han incluido algo que es de gran ayuda y que no muchos utilizan: cambiar de nombre al dispositivo para identificarlo correctamente. Te mostramos cómo conseguir esto.

Al hacer esto, que no supone problema alguno para los conocidos auriculares de la compañía de Cupertino, sabrás exactamente cuáles son tus AirPods (y si hacen lo propio el resto de la familia, los que pertenecen a cada uno). Es algo de lo más útil, ya que evita errores y, por lo tanto, hace que el uso de estos cascos se pueda convertir en algo tan tedioso que acabe por sacarte de quicio. Por cierto, es posible hacer esto con todos los modelos del producto de Apple del que estamos hablando.

Así puedes cambiar de nombre a los AirPods de Apple

Lo que tienes que hacer es bastante sencillo y no supone peligro alguno. Eso sí, para conseguirlo, los pasos que te vamos a indicar tras este párrafo los tienes que dar con un dispositivo de Apple (como por ejemplo los iPhone y los iPad, ya que son las opciones más cómodas). Esto es lo que debes realizar y, como vas a comprobar, el tiempo a emplear es muy corto -lo que siempre es positivo-.

En la pantalla inicial del dispositivo, vete al apartado Configuración al que puedes acceder de forma habitual utilizando el icono que tiene una imagen de rueda dentada. No hay pérdida.

Ahora, entre las opciones que ves, encontrarás en la zona superior de la pantalla los AirPods que tienes conectados mediante el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Pulsa en ellos.

Pixabay

Entras en una nueva pantalla en la que puedes ver diferente información de los AirPods. En ella, tienes que pulsar en el nombre que tienen los auriculares. Verás que puedes eliminarlo y escribir el que consideres oportuno. Hazlo.

Confirma el cambio pulsando en el icono Listo que hay en un estreno de la pantalla y hablarás finalizado de realizar los pasos necesarios.

Es posible que al revisar la lista de los dispositivos Bluetooth que tienes al alcance no veas a tus AirPods con el nuevo nombre. Si esto sucede, lo que te recomendamos hacer es reiniciar el accesorio para que la modificación que has hecho tenga efecto. En ocasiones, el cambio no queda guardado hasta que haces esto (lo que indicamos suele ser más habitual con los modelos antiguos de los auriculares de Apple).