ACCEDEMOS: así es este programa de ayudas para que los autónomos contraten empleados

Ya está en marcha la duodécima convocatoria del programa ACCEDEMOS. Se trata de un proyecto social de empleo de la Fundación Mapfre cuyo objetivo es fomentar el empleo en las pequeñas y medianas empresas y entre los autónomos.

La Fundación concede una serie de ayudas a las empresas y a los autónomos para que contraten empleados. De hecho, el proyecto busca impulsar al mercado laboral a aquellos desempleados, prestando especial atención a aquellas personas que tengan más dificultades para acceder a un puesto de trabajo y a los menores de 30 años.

La ayuda se concederá con un máximo de nueve meses completos de contrato. Este tiempo se adaptará, en caso de que el empleado por el que se concede la ayuda sufra alguna baja o suspensión temporal de su empleo durante ese periodo.

Así, entre las condiciones para poder acceder a la ayuda figura que los nuevos contratos suscritos sean por tiempo indefinido, aunque se aceptarán el resto de las modalidades vigentes, salvo la modalidad de autoempleo, que queda expresamente excluida de las ayudas concedidas según estas bases.

Nueve meses

En cuanto a la duración mínima del contrato, las bases de la convocatoria establecen que la duración mínima del contrato de trabajo a partir de la solicitud de la ayuda debe ser de 9 meses.

Según las bases, no se admitirán solicitudes con jornadas laborales de menos de 20 horas semanales. Y aquellos empleadores que hayan sido beneficiarios de una ayuda en las convocatorias anteriores de este programa, no podrán volver a solicitar la ayuda. Además, es importante que el empleador no haya reducido plantilla en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y la fecha de solicitud de esta ayuda.

Se concederán un mínimo de 450 ayudas con una duración máxima de nueves meses completos de contrato. Cada una de las ayudas será de hasta 2.790 euros, si se trata de contratos de media jornada que no sean inferiores a las 20 horas semanales. Mientras que para los contratos de da completa, la ayuda será de 4.635 euros.

Las ayudas se concederán antes del 29 de septiembre.