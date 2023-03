El techo de cristal de las socias de M&A, fiscal y competencia: por cada una, ascienden dos hombres

La abogacía de los negocios da pasos a favor de la igualdad de género entre hombres y mujeres, aunque no con la intensidad que sería necesaria para romper el techo de cristal. Esta es una de las primeras lecturas que puede hacerse del informe elaborado por la plataforma de negocio TTR Data (Transactional Track Record) para CincoDías, que analiza los fichajes que las firmas han hecho en la categoría de socios y counsels en fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés), estructuración fiscal y control de concentraciones desde 2018 hasta 2022, así como las promociones internas en estas áreas de práctica y categorías profesionales a lo largo de los últimos años.

No en vano, este miércoles, Día Internacional de la Mujer, se cumplen cinco años de la movilización histórica que protagonizaron las mujeres en España contra la brecha salarial, la discriminación laboral o la violencia de género. Un tiempo prudencial para analizar si las medidas que los bufetes han adoptado en este sentido son suficientes teniendo en cuenta que la igualdad de trato y oportunidades es uno de los objetivos que vertebra sus políticas internas. Para determinar si las barreras que limitan o ralentizan el crecimiento profesional de las abogadas persisten, uno de los indicadores que suelen utilizarse es, precisamente, el de las promociones o incorporaciones a la sociatura de los despachos. Los datos reflejan, sin embargo, que todavía queda camino por recorrer.

De hecho, el año pasado, por cada mujer ascendida a la categoría de socios y counsels en esas áreas, dos hombres fueron promovidos internamente a la misma categoría. Idéntica proporción se dio con los fichajes: por cada mujer contratada en la categoría de socios y counsels, dos hombres fueron incorporados a las firmas.

Así lo recoge el informe de TTR, que ha contado con la participación de algunos de los despachos más importantes en España. Otros, sin embargo, no han querido dar a conocer sus datos, de lo que puede extraerse que el cumplimiento efectivo de las políticas de igualdad sigue siendo una cuestión sensible. No obstante, el estudio no identifica el número de fichajes y de promociones que ha hecho cada bufete debido a la disparidad entre ellos en cuanto al tamaño de las áreas de M&A, estructuración fiscal y control de concentraciones, volumen de negocio y estructura de carrera, lo que podría conducir a sesgar los datos.

La evolución

Pese a que el equilibrio todavía no se ha logrado, 2022, que fue el ejercicio con mayores fichajes de socios y counsels de los últimos cinco años, tanto de mujeres como de hombres, en la categoría de M&A, estructuración fiscal y control de concentraciones, mejoró con relación a 2018 y 2019. Estos dos años, por cada mujer contratada, tres hombres lo fueron en la categoría de socios y counsels. En 2020, el año que apareció la pandemia, se produjo un equilibrio en las contrataciones de hombres y mujeres que los autores del informe achacan a las particularidades del mercado debido a la situación sanitaria, que propició un aumento de las promociones internas en relación con los fichajes. En 2021, los despachos también mejoraron en materia de igualdad. Aunque hubo menos incorporaciones que en 2022, la proporción de contrataciones en la categoría de socios y counsels fue de un 61% hombres y un 39% mujeres, es decir, de media, por cada dos fichajes de hombres, los bufetes contrataron a una mujer.

En lo que respecta a los ascensos, 2022 también fue el ejercicio con mayores promociones a socios y counsels de los últimos cinco años en el mercado M&A, estructuración fiscal y control de concentraciones, tanto de mujeres como de hombres. La proporción, sin embargo, fue de dos hombres ascendidos por cada mujer. No obstante, en clave de igualdad, la situación fue mejor que en 2018, 2019 y 2020, años en los que el porcentaje de mujeres ascendidas en comparación con el de hombres fue del 33%, 17% y 22%, respectivamente. En 2021, los datos mejoraron con relación a los años anteriores, con un 43% de mujeres promocionadas en relación con el 57% de hombres ascendidos.

En total, desde 2018 hasta 2022, el 65% de los fichajes en la categoría de socios y counsels en M&A, estructuración fiscal y control de concentraciones fueron de hombres, por lo que tan solo el 35% se correspondieron con mujeres. Una situación parecida se produjo con las promociones, pues casi el 69% de los ascensos a socios y counsels fueron de abogados, mientras que solo un 31% fueron de abogadas.

Los últimos datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reflejan, sin embargo, que en esta profesión hay prácticamente un equilibrio en el número de hombres y de mujeres que la componen (el 44% son mujeres). No obstante, ellas siguen concentrándose en los puestos con menos proyección, sueldo y prestigio. Una situación que también se produce en el ámbito de la abogacía institucional, pues aproximadamente solo un 20% de los colegios de la abogacía de España están dirigidos por letradas, según los últimos datos del CGAE.