Apple lanzará en breve un nuevo MacBook Air... ¡con pantalla muy grande!

Desde hace un tiempo se ha venido comentando que Apple tenía la intención de lanzar un nuevo modelo del portátil MacBook Air con pantalla grande. Muchos son los que piensan que no tiene cabida en la gama de producto de la compañía (ya que competiría con los Pro), pero parece que los de Cupertino no opinan lo mismo y en no mucho tiempo este equipo puede ser una realidad.

Tanto es así, que según los datos que se han publicado, se cree que el portátil del que estamos hablando podría ser una realidad este mismo año. Incluso, algunas fuentes son bastante más precisas y sitúan el anuncio del nuevo producto para el mes de abril de 2023. Por lo tanto, hablamos de una llegada inminente que no se esperaba y que veremos cómo encaja en el mercado una vez que esté a la venta.

El tamaño de pantalla del nuevo portátil de Apple

Pues por lo que se ha indicado, el nuevo MacBook Air llegaría con una pantalla de 15,5 pulgadas. En consecuencia, la producción del ordenador ya habría comenzado, en especial todo lo que tiene que ver con el panel que integrará que se espera que mantenga los niveles de calidad que son habituales en los productos de Apple (es decir, que la compatibilidad con retina está más que asegurada, por poner un ejemplo). Por otro lado, es de esperar que este equipo llegue con el procesador más potente de la compañía en su interior, como es el M2 -la opción del M3 no es descartable para aumentar el atractivo del dispositivo-, para de esta forma competir de la mejor forma posible.

Unsplash

Además, en la misma fuente de la información, se indica que no es descabellado que junto con el nuevo MacBook Air que incluiría la pantalla más grande vista en un equipo de esta gama de producto, es posible que llegue una nueva generación del modelo de 13 pulgadas para adaptarlo a las nuevas opciones que ofrecerá el que es toda una novedad. Por lo tanto, esta primavera puede ser movida en lo que tiene que ver con los portátiles de Apple.

Los precios… nada nuevo se verá

Teniendo en cuenta que en el mes de julio del año pasado ya se anunció un nuevo MacBook Air con un precio de 1.199 dólares, la opción más económica, pensar en los 1.300 o 1.400 de mínimo es lo más lógico debido a las dimensiones de la pantalla y a que el hardware será muy potente. Por lo tanto, hablamos de un producto que mantiene los estándares de Apple al 100% (tanto en calidad como en coste).