Final de la sociedad limitada de formación sucesiva

La ley Crea y Crece supone la derogación de la sociedad limitada de forma sucesiva. Este tipo de sociedades se distinguían especialmente porque permitían tener un menor nivel de capital social, dando así mayor margen a las empresas antes de ser SL de manera oficial.

La sociedad limitada de formación sucesiva era una alternativa que permitía que cualquier tipo de persona pudiera emprender un negocio.

La sociedad limitada de formación sucesiva también permitía que para emprender una actividad se contara con un capital superior a 0 euros. Eso significaba que el emprendedor solo necesitaba 1 euro de capital social mínimo para poner en marcha su sociedad, frente a los 3.000 euros que se necesitaban anteriormente.

Constitución telemática

Disponer o no de dicho capital, no quiere decir que no deba alcanzarse dicha cantidad. De hecho, hasta que la reserva, junto con el capital social, no alcance el mínimo de los 3000 euros, se deben destinar al menos un 20% de los beneficios de la empresa a la reserva legal. En el caso de que el patrimonio de tu sociedad fuese insuficiente para hacer frente al pago de las obligaciones sociales en caso de liquidación, los socios debían responder con el importe restante hasta alcanzar la cifra de 3000 euros de forma solidaria.

Sin embargo, con la ley Crea y Crece desaparece este tipo de sociedades. A partir de ahora, las sociedades pueden constituirse de manera telemática. Esto significa que el empresario podrá constituir la sociedad a través del CIRCE, PAE o con la utilización del Documento Único Electrónico (DUA). Pero también podrá darse de alta una sociedad de manera presencial. En este caso, el trámite se realiza ante el notario.

A través del cambio introducido por la ley Crea y Crece se deroga la Sociedad Limitada Nueva Empresa, que pasará por el régimen como cualquier SRL.