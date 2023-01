Díaz, Sordo y Álvarez se reúnen para intentar cerrar un acuerdo sobre el SMI

La reunión entre el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y CCOO y UGT para cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de este año ha finalizado sin acuerdo y los secretarios generales de ambas centrales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se dirigen en estos momentos al Ministerio de Trabajo para intentar desbloquear la negociación con la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y llegar a un consenso.

Así lo han indicado fuentes sindicales al término del encuentro que Trabajo había convocado para las 11.00 horas de este martes y al que la CEOE ha declinado asistir, lo que ha sido calificado por Pérez Rey y los sindicatos como un acto de "irresponsabilidad".

La asistencia de los máximos dirigentes sindicales a una reunión con la ministra Yolanda Díaz podría desembocar en un acuerdo, hoy mismo, para subir el SMI este año hasta el 60% del salario medio.

A las 11 de la mañana se inicio la segunda reunión entre los agentes sociales y el Gobierno para abordar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Las posturas de empresarios y sindicatos se mantienen inalteradas desde la última reunión de diciembre.

Finalmente, la patronal CEOE no asistió a la reunión alegando que no había una convocatoria formal y que no se ha estudiado su propuesta. “Quedamos a la espera que recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad con nuestras organizaciones”, señalaron fuentes de esta institución.

Desde el ministerio capitaneado por Yolanda Díaz se informó el pasado viernes de que el encuentro estaría presidido por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y que no se tratará de una reunión meramente informativa, en la que se comunicará la subida del SMI, sino que la idea sería seguir negociando con el propósito de poder llegar a un acuerdo.

Otra arista que no hay que obviar es la doble postura del Ejecutivo en este tema. La primera liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que defiende una subida del SMI con el fin de llegar este mismo año al 60% del salario medio neto. Ayer mismo terció en este debate la segunda opinión del Gobierno, dirigida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha vuelto a insistir en la necesidad de que la subida del SMI se enmarque dentro de un pacto de rentas, con lo que defiende un incremento más moderado.

Desde CC OO manifestaron a este diario que todas las propuestas estaban encima de la mesa y que ahora es al Gobierno a quien le toca mover ficha, “el balón está ahora en su tejado y es al Gobierno a quien le toca decidir la cuantía, aunque otra cosa sería “si estamos por la labor de aceptar su propuesta”, señalaban fuentes sindicales.

El punto de partida ha sido la propuesta lanzada por la docena de expertos a los que el Ejecutivo encargó un estudio sobre cuál debería ser la subida del salario mínimo. Su finalidad: cumplir con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio neto en el año 2023, un compromiso lanzado por el Gobierno de coalición para finales de la legislatura.

Este informe remitido a la ministra de Trabajo mostraba una horquilla de subida del actual SMI, que en el ejercicio 2022 ha sido de 1.000 euros al mes en 14 pagas, de entre 46 y 82 euros más al mes, lo que supone un alza de entre el 4,6% y el 8,2%.

La decisión del Gobierno, en la que la última palabra la tendrá que adoptar el propio presidente del Gobierno, no tiene por qué ser fiel al 100% de la propuesta de los expertos. Lo que sí se puede descartar a estas alturas es que la subida sea inferior a esa banda mínima de los 46 euros más al mes, pudiendo incluso superar la banda máxima de los 82 euros.

El propio líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, terció en el debate al defender una subida del salario mínimo y de los salarios a las clases medias mediante un parto de rentas a la vista de los datos consolidados de inflación.

Punto de partida de la negociación

Los sindicatos. La propuesta de los sindicatos CC OO y UGT se mueve en la parte alta de la propuesta de los expertos de los 1.082 euros, llegando incluso hasta un nivel de 1.100 euros al mes. CC OO menciona que el SMI debe subir por encima de la banda ancha propuesta por los expertos, como consecuencia de la situación excepcional que está ofreciendo la inflación que cerró 2022 en una media del 8,4%, tras cerrar diciembre en el 5,7% interanual. Su horquilla se mueve entre los 1.082 y los 1.100 euros mensuales, el 10% más que el nivel actual.

La patronal CEOE. Pese a que los empresarios no acudieron a la reunión de diciembre, sí remitieron una carta con su propuesta a la ministra Díaz. Desde CEOE la propuesta era algo más moderada, ya que contempla un incremento del 4%, hasta 1.040 euros al mes en 14 pagas, aunque con condiciones. La primera de ellas es que el Gobierno modifique la ley para indexar los contratos públicos a este aumento, y poder repercutir la subida del SMI en los contratos en ejecución. La segunda es que el Ejecutivo aplique una rebaja de cotizaciones del 20% en el sector agrario, el más afectado por el SMI, lo mismo que en el sector de empleadas de hogar.