OnePlus prepara su segundo smartphone conceptual con tecnología revolucionaria

Cada vez queda menos para el Mobile World Congress (MWC) de 2023. Estamos hablando de uno de los grandes eventos del año, que se celebrará en Barcelona del próximo 27 de febrero al 3 de marzo y traerá un montón de novedades para todos los amantes de la tecnología. Ninguna de las grandes empresas del mundo de la telefonía, desde Apple hasta Samsung, se quiere perder esta cita ineludible para la industria. Y lo mismo sucede con OnePlus, porque el gigante asiático tiene en marcha una sorpresa completamente inesperada.

Siguiendo los pasos de su predecesor

Sorprendentemente, a pesar de que OnePlus no ha confirmado todavía su asistencia al Mobile World Congress, un insider importante ha revelado que la compañía tiene grandes planes de cara a este evento. De hecho, pretende presentar un nuevo teléfono conceptual en este evento, cuyo nombre será OnePlus Concept Two. Apenas sabemos nada a ciencia cierta sobre qué esperar de este dispositivo, pero teniendo en cuenta la parte “conceptual” de su naturaleza… Cabe suponer que será muy revolucionaría y hará gala de innovaciones pioneras que transformarán el sector (o no) durante los próximos años.

Han pasado ya tres años desde que OnePlus presentó en un CES su OnePlus Concept One y ya tenemos en camino a su heredero. El primer smartphone conceptual de la compañía se desarrolló mano a mano con la firma de coches McLaren e implementaba una tecnología electrocrómica asociada comúnmente a los cristales de los aviones e incluso los coches deportivos. Pero ¿qué aportó realmente a la comunidad de la telefonía móvil?

OnePlus

Sus dos características más famosas eran:

La cámara trasera oculta

Cobertura de cuero

Evidentemente, como suele pasar con este tipo de smartphones conceptuales, OnePlus Concept One no llegó jamás al mercado y se quedó como lo que se esperaba que fuera.

¿Qué podemos esperar de OnePlus Concept Two?

Tres años después, en una nueva feria de la tecnología como la MWC, OnePlus presentará oficialmente su Concept Two. Todo apunta a que será muy parecido en términos de distribución que su precedente; es decir, no irá más allá del propio evento. En cuanto a la tecnología, como hemos dicho, se prevén curiosas innovaciones que pueden llegar a buen puerto o se quedarán en agua de borrajas. Sea como sea, aquí estaremos para mostrar cómo luce este OnePlus Concept Two cuando vea la luz en Barcelona.