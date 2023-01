La UE exige a TikTok garantías de que ningún país tiene acceso ilegal a datos europeos

La Comisión Europea ha reclamado este martes a la red social china TikTok que no quede "ninguna duda" de que los datos de sus usuarios europeos están protegidos del acceso "ilegal" por parte de las autoridades de terceros países, una llamada que se produce semanas después de que en Estados Unidos se prohibiera instalar la aplicación en dispositivos de empleados federales. "No puede quedar ninguna duda de que los datos de usuarios europeos están a salvo y no quedan expuestos al acceso ilegal por parte de las autoridades de terceros países", advirtió la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Vera Jourova, tras recibir en Bruselas al director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew.

Así, la responsable comunitaria ha afirmado "contar" con la red social china para que "cumpla plenamente su compromiso de hacer un esfuerzo adicional para respetar las leyes europeas y obtener la confianza de los reguladores europeos". En su visita a la capital europea, Chew se ha visto también con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders, como parte de una ronda de contactos para discutir sobre las nuevas reglas de la UE para evitar abusos de las grandes plataformas digitales, reforzar la transparencia y combatir los discursos de odio que entrarán en vigor este año.

En el marco de estos contactos, indican fuentes comunitarias, las vicepresidentas comunitarias han abordado con Chew cuestiones como la protección del menor en su acceso a la red social, la transparencia sobre contenidos de pago, las salvaguardas en materia de protección de datos y las medidas contra la difusión de bulos por parte de Rusia a través de TikTok.

Bruselas quería también escuchar del director general si la compañía está convenientemente preparada para cumplir con las nuevas normas de la Unión Europea en materia digital, en especial las nuevas directivas sobre Servicios Digitales y sobre Mercados Digitales.

En el caso de Jourova, la propia vicepresidenta ha dicho después de la reunión que es muy importante que tanto TikTok como otras grandes plataformas estén "rápidamente preparadas" para cumplir con las nuevas normas europeas. Además, ha advertido que estará atenta a las conclusiones del primer informe sobre la aplicación del Código contra la Desinformación por parte de las plataformas que está previsto que se publique antes de que acabe enero. "La transparencia será un elemento clave", ha razonado.

Jourova ha valorado que la red social china se uniera al mencionado código y que pusiera en práctica con celeridad las sanciones en este marco que la UE adoptó contra los medios de propaganda rusos. En este contexto, señalan las fuentes comunitarias, TikTok ha reconocido que hay actores de Estados "no europeos" que intentan manipular el contenido difundido en la plataforma para propagar bulos, pero su director ha defendido que la empresa está esforzándose para abordar este problema.

Jourova también ha preguntado a Chew por el uso de datos de periodistas para rastrear filtraciones sobre la compañía, un asunto que el responsable de TikTok ha confirmado, aunque al mismo tiempo ha considerado que fue un error y que los responsables "no trabajarán más en la compañía". Además, la vicepresidenta comunitaria tomó nota de la información presentada por el directivo de TikTok para demostrar que la compañía busca crear un "sistema robusto" para el tratamiento de los datos de europeos en Europa.