Las 20 abogadas ‘top’ en fusiones y adquisiciones que destacan en LinkedIn

Entre las diferentes cuestiones analizadas, el informe de Social Lex sobre las 20 abogadas de M&A más activas en LinkedIn señala que el 100% de los perfiles no dispone de la sección “destacados”, que permite mostrar contenido de interés al target directivo. Además, el 95% no tiene recomendaciones y el 73,53% no utiliza una foto de fondo. De hecho, algunos perfiles no muestran ninguna imagen personal y muy pocos cuentan con un fondo corporativo de la firma en la que se integran. Por otro lado, el 73,53% no ha cumplimentado la sección “acerca de”, que es como una tarjera de visita a través de la que se capta la atención del público al expresar objetivos, motivaciones o habilidades. Esto evidencia que “el uso estratégico de LinkedIn por parte del sector jurídico español aún está por explorar y desarrollar”, señalan los autores del estudio, Esmeralda Díaz, Pedro de Vicente y Guillermo Pérez Alonso.

No en vano, aún existe “un enorme margen” para aumentar la ventaja competitiva a través del crecimiento de la red de contactos, la mejora del posicionamiento y la contratación de los servicios profesionales mediante “técnicas de aproximación y persuasión con el uso de herramientas para la automatización de según qué campañas y de interacción con potenciales clientes”. Además, “se abre igualmente la oportunidad de crecimiento para la internacionalización, al contar con la posibilidad de prospectar en Hispanoamérica”, un nicho de mercado para algunos despachos.

Aunque los profesionales de la abogacía suelen pensar, como es lógico, que para ejercer su trabajo es suficiente con dominar la técnica jurídica, “la realidad nos está demostrando que hay otros factores” que influyen y aceleran el proceso de desarrollo profesional. “Estos son los perfiles que aprovechan al máximo las oportunidades de comunicación que ofrece la red” social y el desarrollo tecnológico, finaliza el informe.