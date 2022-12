Las grandes firmas legales encaran el 2023 con la vista en la inflación (1)

"No hay que perder de vista los fondos europeos"

Salvador Sánchez-Terán, Socio director de Uría Menéndez

"El mayor desafío al que se enfrenta el sector legal, y toda la sociedad española, es la situación del Consejo General del Poder Judicial. La atracción y retención del talento, de todo el talento, especialmente el femenino, es un desafío permanente. Como oportunidades no debemos perder de vista las inversiones asociadas a los fondos europeos y las relacionadas con la transición energética. Inmobiliario, Salud, Tecnología, Procesal y Concursal serán áreas protagonistas en 2023. El sector legal no es ajeno a la evolución económica del país. La inflación aumenta costes que no pueden ser necesariamente transmitidos a nuestros honorarios. Seguimos pensando en cómo mejorar nuestro servicio al cliente aportando cada vez más valor añadido".