Pinilla: “Muchas empresas cierran por no invertir en ciberseguridad para salvaguardar su negocio”

La ciberdelincuencia se adelanta a la transformación digital del tejido empresarial español. Cada día, la pequeña y mediana empresa española recibe un promedio de 30.000 ciberataques, según el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), siendo el phishing y el malware las principales amenazas para las de menor tamaño. Pero tanto la incredulidad de sentirse objetivos de estos ataques informáticos como la falta de presupuesto para afrontar el coste de una renovación digital profunda han dejado a las pymes al desnudo frente a brechas digitales que producen pérdidas sobre los 105.000 euros, de acuerdo con Asseco Spain, llevando al cierre a seis de cada diez compañías en España a los seis meses.

“Hemos visto cerrar muchas empresas por no ver la ciberseguridad como una inversión importante para salvaguardar su negocio”, asegura Jose Antonio Pinilla, presidente y consejero delegado de la multinacional de soluciones empresariales tecnológicas en España. De hecho, Pinilla destaca la innovación y la transformación digital como la gran asignatura pendiente de las pymes españolas, cautivas de una falsa sensación de seguridad al suponer que los ciberataques solo pueden afectar a las grandes empresas: “La mayoría de ciberataques no son dirigidos y eso es uno de los errores de conocimientos que hay en el mundo pyme. Al final termina pasando y estas empresas lo pagan muy caro”.

¿Cómo se sitúa España en el avance tecnológico empresarial frente a otros grandes jugadores mundiales como Estados Unidos, China o socios europeos?

En términos generales, España tiene un largo camino por innovar. Tiene empresas muy grandes que sí son punteras dentro de sus sectores. Es el caso de la banca española, que a escala mundial es de las más innovadoras, con representantes como BBVA y Santander. Existen otras como Inditex, que siendo una empresa textil está haciendo muy bien los deberes en lo que tiene que ver con innovación y transformación digital. El problema que tiene España es que la mayoría de su tejido empresarial está conformado por pymes, que no están concienciadas de la importancia de la innovación ni del papel que van a tener las nuevas herramientas digitales, como la inteligencia artificial, en su búsqueda por optimizar sus procedimientos o el servicio al cliente. Están las dos caras en España: empresas que están excesivamente bien, con una transformación digital muy potente y muy profunda, mientras otras están trabajando con herramientas de hace 10 o 15 años.

¿A qué responde esta reticencia de las pymes?

La parte pyme no está viendo la necesidad de la transformación digital por varios motivos: algunas no son creyentes de la importancia de innovar, otras no tienen presupuesto y otra parte no cree que el presupuesto deba destinarse a inversión en tecnología. Creen que la inversión en tecnología solo corresponde a empresas más grandes.

¿Cómo se refleja esto en el tema de la ciberseguridad?

La mayoría de pymes siempre piensa: "A mí no me va a pasar eso nunca, eso les pasa a las empresas más grandes, porque son más importantes, tienen más notoriedad", y eso es un error. En estos últimos años hemos visto cerrar muchas empresas precisamente por no ver la ciberseguridad como una inversión importante para salvaguardar su negocio. El número de ciberataques está siendo cada vez más alto, el phishing está a la orden del día y si no se incorporan las herramientas adecuadas y la educacion y formación adecuada para los empleados, se convierten en carne de cañón para todos los hackers que existen actualmente. La mayoría de ciberataques no son dirigidos y eso es uno de los errores de conocimientos que hay en el mundo pyme. Piensan: “Prefiero utilizar mi presupuesto para otras cosas, esto no me va a pasar a mí”. Al final acaba pasando y lo pagan muy caro.

¿Por qué los ataques informáticos afectan con mayor frecuencia a las pymes?

Tomemos el ejemplo de que un hacker envía a una pyme un correo electrónico para engañarles y consigue robar 10 euros. Si tenemos 100.000 pymes en España, consigue robar 100.000 veces 10 euros en un único día. Tiene más posibilidades de ganar en varios días un millón de euros que conseguir robar con éxito 100 millones de euros de una sola empresa grande. En esta le va a costar más ya que tiene que atravesar todas las defensas informáticas con las que se han blindado. En la banca y en las grandes compañías los niveles de protección son más altos. Así que es más sencillo ir robando de a poquito en muchas pequeñas y medianas empresas. Todos los días millones de personas reciben a través de mensajes de texto un enlace con una supuesta transferencia de un banco del que no son clientes, un aviso de un paquete de mensajería, entre otros ejemplos. Si un 10% de las personas deciden hacer click en estos enlaces, estos delincuentes informáticos consiguen un rédito espectacular.

¿Pueden contribuir los fondos europeos a acelerar la digitalización de las pymes?

Se suponía que los fondos europeos ayudarían a las pyme a digitalizarse, pero no es lo que ha pasado. El planteamiento de cara al kit digital fue erróneo. Es materialmente imposible pensar que por un máximo de 15.000 euros una empresa se pueda transformar digitalmente; no le puedes poner un número a la digitalización. De hecho, muchas veces lo que necesitan las compañías pequeñas y medianas es una formación adecuada para poder sacar el máximo provecho de esas herramientas. En términos generales, los fondos Next Generation están muy fuera del alcance del mundo pyme. Por ello en Asseco estamos intentando paquetizar soluciones con precios asequibles, según el tamaño de cada empresa, para que puedan transformarse digitalmente, aunque sin la subvención del Estado.

¿Qué riesgo corre España al no acelerar su transformación digital?

Nos quedaríamos muy atrás en muchas cosas. El teletrabajo ha impulsado la interconexión entre países, así que actualmente es muy fácil que una empresa extranjera contrate a gente en España, lo que puede provocar que a medio plazo no tengamos a gente válida para ejecutar trabajos de innovación que nos puedan interesar para que el país siga avanzando. Además, si el tejido empresarial no se transforma, se verá amenazado por estas empresas extranjeras que sí tendrán desarrolladas suficientes herramientas digitales que le asegurarán una mejor entrada en el mercado español, incluso para aquellos que sean novatos dentro del propio mercado.

¿Qué tipo de innovaciones han impulsado desde Asseco?

Este año hicimos un proyecto con MotoGP. Hemos desarrollado un algoritmo con el que el equipo es capaz de predecir, antes de la carrera, cuál va a ser la posición final del piloto según las modificaciones que hagan a la moto. En el mundo del motor, los segundos cuentan muchísimo y la cantidad de datos es gigantesca. En el mundo sanitario, estamos explorando la posibilidad de predecir cuándo habrá mayor cantidad de pacientes para que los hospitales puedan reforzarse en los momentos clave del año y de esa forma no se sienta que el paciente está desamparado por falta de personal. Este modelo predictivo también lo estamos llevando al sector de transporte y al textil. Creemos que para los tres próximos años, la inteligencia artificial va a cobrar un papel muy importante precisamente porque todos los sectores van a querer utilizar las herramientas para mejorar el trato con sus clientes.

En ese contexto, ¿cuál es el pronóstico económico de Asseco de cara a 2023?

Asseco Spain ha crecido a doble dígito en los últimos años y cerraremos 2022 en más de 130 millones de euros de facturación; eso solamente en España. Las predicciones de cara a los próximos años son de más de un 30% de crecimiento. Estamos viendo que las nuevas tecnologías van a ser la voz cantante en la mayoría de las empresas e incluso se prevé que habrá escasez de talento; de forma que, aunque haya compañías que ya tengan un departamento para estas tecnologías, van a necesitar a otras empresas tecnológicas para terminar el trabajo por falta de personal. Creemos que será un momento muy dulce para la innovación y la transformación digital. Si hacemos las cosas medianamente bien, vamos a ayudar a muchas empresas a estar preparadas para los nuevos horizontes de los próximos años.