El 34% de los comercios pequeños sigue sin adaptarse a la digitalización

El 34% de las pymes aún no aceptan los pagos digitales. El dato lo refleja el informe Untapped de Visa en el que se aborda la adaptación a la digitalización de las empresas.

El informe pone de manifiesto el grado de digitalización y el uso de los pagos digitales en 933 pequeños comercios en España. Asimismo, muestra cómo ha evolucionado el uso de los pagos digitales en los comercios, donde una de cada tres pymes que ya los acepta afirma que sus clientes empezaron a realizar este tipo de pagos con tarjeta en los últimos dos años.

Una de las ventajas que se expone del uso de los pagos digitales tiene que ver con la seguridad que proporcionan al consumidor. Un 56% de las pymes asegura que la digitalización de los pagos les permite garantizar una mayor seguridad y protección en las compras, ya que están respaldadas por una consolidada red e infraestructura tecnológica.

Además de eso, los pagos digitales también ofrecen una mayor agilidad y facilidad a la hora de realizar el pago. De hecho, según el informe, el 67% de las pymes que aceptan pagos con tarjeta lo consideran un método más fácil que otros medios de pago.

Pagos digitales

En ese sentido, el responsable de Comercios y Aceptación de Visa en el sur de Europa, Roble Dorronsoro, indica que los pagos digitales juegan un “papel esencial en el crecimiento de los negocios de las pymes pero la realidad es que todavía hay muchos comercios que no cuentan con la madurez digital necesaria en estas circunstancias”. Según ha apuntado, en Visa se está innovando continuamente “para poner a su disposición nuevas formas de aceptar pagos digitales a través del móvil y sin necesidad de TPV como Tap to Phone o tecnología Click to Pay que simplifica y agiliza la experiencia de pago en ecommerce”.

A su juicio, la seguridad que proporcionan los pagos digitales “es fundamental para generar confianza en los consumidores en sus compras donde Visa ofrece una red global, rápida y segura que respalda cada uno de esos pagos que se realiza en tiendas físicas y online”.