Consejos para invertir si toca el Gordo de la Lotería de Navidad

Las Administraciones de Lotería confían en igualar el nivel de ventas del año pasado en el que se batió el récord de 3.100 millones de euros en ventas. El Sorteo de Navidad es el más significativo para la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ya que supone más del 30% del total anual recaudado de juego público. Además, entre el 80 y el 90% de los décimos vendidos lo comercializa la red de ventas profesional que integran las Administraciones de Lotería.

El premio va de los 20 a los 400.000 euros. Una vez descontado el dinero que se queda Hacienda, y para sacarle el mayor partido posible y evitar que se despilfarre, desde el equipo de Asesoramiento patrimonial de Abante recomiendan, como primer paso, tomarse un tiempo de seis meses antes de comenzar a gastar o a invertir el dinero (aquí conviene recordar que la ley da un plazo máximo de tres meses para cobrar el décimo).

Resulta habitual escuchar a los premiados decir que lo primero que quieren hacer es cancelar hipotecas, regalar parte del premio a algún familiar o incluso retirarse antes de tiempo. Somos seres emocionales e impulsivos y de ahí el objetivo de dejar este tiempo. Se trata de utilizar ese periodo para que la persona que ha ganado la lotería se acostumbre a vivir con una cantidad elevada de dinero, evitar los caprichos y que en esos meses pueda reflexionar sobre qué es lo que realmente quiere conseguir con ese dinero extra que le ha llegado a la cuenta y cuáles son sus objetivos vitales.

Es decir, se trata de que haga un ejercicio de planificación financiera para pensar en sus metas y contextualizar el premio en su plan financiero y vital, de forma que pueda trazar un plan de inversión que se adapte a sus nuevas circunstancias y tenga en cuenta sus objetivos, presentes y futuros.

Un estudio del Global Financial Literacy Excellence Center pone de manifiesto que en España solo el 49% de la población adulta tiene conocimientos financieros, cifra que se sitúa por debajo de la media europea en términos de educación financiera. Este desconocimiento en el ámbito financiero y en la gestión del dinero puede acabar siendo un problema a la hora de gestionar un premio de lotería.

Invertir a largo plazo para alcanzar tus objetivos. El siguiente paso, una vez establecidos los objetivos vitales, es hacer números. Hay que analizar la situación financiera actual para ver cuál es el punto de partida y si con el dinero extra del premio basta o se necesita más y, por tanto, saber si el premiado debería acudir a los mercados financieros para cubrir ese déficit o, si es el caso, para ver qué rentabilidad necesitaría para poder vivir de las rentas.

La experiencia refleja que los españoles, por lo general, son muy conservadores con su dinero. Y aunque esta tendencia está cambiando, la mayoría suele optar por dejar su dinero inmóvil (bajo el colchón) o en depósitos. Durante este último año hemos visto cómo los depósitos han vuelto a ofrecer rentabilidad gracias a la subida de los tipos de interés. Aun así, estos siguen lejos de poder, al menos, batir la inflación.

Por eso, es muy importante saber que, si se decide no invertir el dinero, dentro de unos años se perdería poder adquisitivo, a media que los precios se incrementasen, al no cubrir la inflación. Es decir, si se tienen 328.000 y no se invierten, pasados 20 años y contando con una inflación media anual del 2% (objetivo del BCE), ese dinero equivaldría a unos 220.734 euros (actuales).

Consejos de inversión

Para rentabilizar el premio, el primer paso es fijar el objetivo financiero que se necesita -que viene marcado por la diferencia entre lo que se tiene y lo que se necesita-, y eso es lo que va a determinar qué nivel de riesgo se puede asumir y qué cartera o qué activo financiero es el más adecuado. Para maximizar el dinero del premio hay que apostar por carteras diversificadas, tanto por distribución geográfica, como por sectores y tipo de activos. Además, si se cuenta con un gran horizonte temporal de inversión, se puede asumir más riesgo con la inversión, lo que hará que el capital final sea mucho mayor.

Por ejemplo, si se quiere superar a la inflación en 2 puntos (es decir, conseguir una rentabilidad anual media del 4%) habría que invertir en una cartera con el 50% de la inversión en renta variable. Y una opción que permite diversificar, que tiene beneficios fiscales y que permite acceder a una gestión profesional son los fondos de inversión.Por otro lado, respecto a la decisión de amortizar la hipoteca, cuando, quizás no es lo más conveniente, cabe pensar que lo primero que habría que ver es si la rentabilidad que da el dinero invertido es mayor que el coste de financiación porque, en ese caso, no interesaría amortizar la hipoteca.

También, hay que tener en cuenta que, si la vivienda habitual se compró antes de 2013, existe una ventaja fiscal en el IRPF (la ley permite deducirse cada año un 15% de una cuota máxima de 9.040 euros), que puede que no interese perder.

Por ese motivo, siempre es conveniente poner todas las finanzas en perspectiva para evaluar qué opciones son las más adecuadas para cada persona, tanto desde el punto de vista financiero como fiscal, y siempre teniendo en cuenta los objetivos personales, recomiendan desde Abante.