La excelencia femenina en carreras STEM tiene premio

De mayor quiero ser profesora de matemáticas y meteoróloga, tener un novio, dos hijos y ser muy feliz el día de mi boda. Así lo dejó escrito con ocho años Alicia Martínez, una de las 11 ganadoras de la quinta edición de los premios WONNOW de CaixaBank y Microsoft, en una libreta que llevó consigo a la entrega de los galardones. “Desde pequeña sabía que mi mundo estaba en la ciencia, en las matemáticas. Quería ir a la Antártida y ser científica investigadora y sigo teniendo el mismo sueño a día de hoy, llegar a la Antártida o mucho más lejos”, relata la doble graduada en Física y Matemáticas en la Universidad de Granada.

De momento, ella y sus nueve compañeras, todas con edades entre los 22 y los 24 años, tienen asegurada una beca remunerada para trabajar en CaixaBank, donde se incorporaron a principios de octubre, y un programa de mentoring con Microsoft. Este último lo cursará también la ganadora del premio a la alumna con mejor expediente académico, profesional, personal y social, Irene Abril, que recibió, además, un cheque con 10.000 euros. “Estos premios visibilizan nuestra presencia y nos ponen en contacto con otras mujeres en áreas STEM, que cada una lo vive de manera diferente, pero yo me paso la mayor parte de mi jornada laboral rodeada de hombres y un poco desesperada buscando referentes.”, aseguró este lunes la graduada en Física por la Universidad Complutense de Madrid.

Las universitarias representan al 56% del total del alumnado, pero ese porcentaje desciende hasta el 34% cuando se trata de carreras STEM y cae al 14% en los grados de tecnología informática, según explicó durante el evento el presidente de Microsoft España, Alberto Granados. Dentro de Microsoft estamos en un 35% de cuota de diversidad y en el comité de dirección en un 65%. Estamos intentando dar un ejemplo de lo que puede ser posible para continuar influyendo en la sociedad”, destacó.

Esta edición de los premios WONNOW, cuyo objetivo es reconocer la excelencia femenina en grados universitarios técnicos, contó con un récord de 975 candidaturas, cuatro veces más que cuando empezó. Aun así, Granados advirtió que “no es suficiente” y recordó que las empresas que son más diversas tienen resultados hasta un 35% mejores. “Es una ventaja competitiva porque la forma diferente de pensar crea ventajas competitivas”, añadió.

Entre las ganadoras hay desde ingenieras en diseño industrial, electrónica, informática o aeroespacial, hasta físicas, matemáticas y graduadas en nanociencia y nanotecnología, como Carlota Llacuna, de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Me encantaría trabajar en un venture capital que se dedique a ciencias de la salud y dispositivos médicos porque fusiona la parte más de inversión, de números, con la científica”, comentó.

El talento del futuro

El mundo cada vez va a ser más tecnológico y estas carreras van a seguir ganando peso. Así lo reconoció el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que entregó el premio a varias de las alumnas galardonadas. “Estos estudios tienen grandísima proyección profesional y, sin embargo, la mujer está infrarrepresentada. Con lo cual, algo debemos hacer antes de que pasa mucho tiempo y veamos que tenemos otro motivo más de brecha de género”, lamentó.

Además, Gortázar confirmó que, si encontrar talento siempre es difícil, hallar talento femenino en los ámbitos STEM lo es todavía mucho más. “Si no conseguimos atraer a la mitad de la población, quiere decir que no estamos atrayendo todo el talento que deberíamos ser capaces de atraer y que no estamos haciendo lo mejor para la empresa”, apuntó.

De las 40 ganadoras de las anteriores ediciones, 12 siguen trabajando en activo dentro de empresas del grupo CaixaBank. Solo de la edición anterior, de hecho, ocho de las 10 premiadas continúan en la entidad bancaria y una trabaja para Microsoft en Dublín.

Abril anunció que invertirá los 10.000 euros en apoyar la investigación del doctorado que actualmente cursa en la Universidad de Cambridge en Matemáticas Aplicadas y Física Teórica. Pero además, tiene intención de destinarlo a proyectos de divulgación con niñas “para mostrarles la posibilidad de elegir carreras en STEM”, añadió la declarada apasionada de todo lo relacionado con la creación de estrellas, galaxias y planetas. “El cosmos es inmenso y hay sitio para todas”, remató.