BBVA contrata 400 nuevos expertos en datos y abre una factoría de inteligencia artificial en México

BBVA acelera su estrategia de datos con la contratación de 400 nuevos profesionales (básicamente ciéntificos de datos e ingenieros de datos). La entidad financiera ya suma una plantilla de 2.700 trabajadores especializados en datos, que ha sido reforzada este año con unos 200 expertos y a ellos planea sumar otros 200 el próximo año. Alrededor de un 10% del total de estas contrataciones corresponden a España, según ha informado Ricardo Martín Manjón, responsable global de Data de BBVA, que ha reconocido que existe una fuerte lucha por el talento en este ámbito, "clave para cualquier empresa e industria para hacer una transformación basada en datos y hacer uso de los datos para generar valor para el negocio". Un área que también ha dicho presenta fuertes desafíos porque "cada vez está más regulado".

El directivo también ha avanzado que abrirán una nueva factoría de inteligencia artificial en México para acelerar el desarrollo de productos globales basado en datos. La idea es replicar el modelo de España, donde lanzaron la AI factory Spain en julio de 2019 y hoy trabajan en ella un equipo de 180 profesionales, un 29% mujeres. "Ya estamos con las primeras contrataciones en México, y la previsión es que este centro de excelencia analítica cuente con unas 170 personas", añadió.

El banco español planea seguir exportando "el modelo de éxito" de esta factoría a nuevos países, aunque no ha especificado cuáles serán los siguientes. Estas factorías les permite lanzar nuevos productos analáticos como los que ya están ofreciendo a sus clientes orientados a cuidar su salud financiera y ayudarles en su transición hacia un futuro más sostenible. Herramientas que luego servirán a sus clientes de todas las geografías. "En los últimos tres años, hemos multiplicado por siete los proyectos estratégico basados en datos, y nuestro plan pasa por estar gestionando más de 500 nuevas iniciativas en 2023", ha dicho.

Según Martín Manjón, "los datos son esenciales para cumplir con los objetivos de negocio del banco". Actualmente, el BBVA ofrece 12 funcionalidades de salud financiera a sus clientes, entre las que destacan servicios de clasificación automática de los gastos en distintas categorías o el de visualización de suscripciones digitales, como Netflix, HBO o Amazon Prime; o los suministros de gas y electricidad. Estos servicios generan hasta 40 avisos personalizados que, por ejemplo, alertan de un recibo mayor de lo habitual, de descubiertos en la cuenta u ofrecen sugerencias para ahorrar y crear un colchón financiero.

En sostenibilidad, otra de las grandes apuestas de los servicios basados en datos de BBVA, la entidad ofrece varios servicios que muestran a sus clientes de manera personalizada la energía que consumen, los gastos asociados a su movilidad o la huella de carbono tanto para particulares como empresas. Una de las últimas innovaciones lanzadas ha sido la nueva calculadora del coche sostenible, que permite ver los gastos asociados a la compra y mantenimiento de un coche eléctrico frente a uno de gasolina.

Esta herramienta incorporará funcionalidades similares para analizar el ahorro que puede suponer la adopción de soluciones de energía solar o puntos de recarga en un hogar, usando los datos reales de consumo energético de cada usuario.

BBVA tiene sus herramientas de salud financiera ya operativas en España, y se están desplegando poco a poco en México, Turquía, Perú, Argentina y Colombia. Cada mes, las consultan más de 13 millones de usuarios, un 36% más que en 2021, y registran casi 27 millones de interacciones, un 85% más que el año anterior, según los datos ofrecidos por el propio banco. Ahora, el objetivo es que las dos factorías de inteligencia artificial desarrollen nuevos productos que irán añadiendo a la app del BBVA.

“Estos servicios, desarrollados con tecnología propia de BBVA, son un elemento diferenciador que aporta una ventaja competitiva al banco frente al resto de los competidores”, ha defendido Martín Manjón, que asegura quelos datos van a tener un impacto cada vez mayor en el negocio del BBA.

Pero, cómo monetiza el banco estos servicios si, como ha señalado el directivo son gratuitos para los clientes y la idea es que siga siendo así. "Con estos servicios, que son absolutamente personalizados, lo que logramos es una mayor interacción con los clientes, conseguimos que estén más satisfechos y eso se traduce en una mayor retención. Lógicamente, en algunos casos, y según las funcionalidades basadas en datos que utilizan, les ofrecemos algún producto financiero que creemos pueden ayudarles, porque nuestro objetivo es convertirnos en su asesor; tomar el papel de partner de nuestros clientes", ha remarcado.

Martín Manjón ha recordado que la apuesta de BBVA por los datos se remonta a hace más de una década. "Somos una empresa pionera en ello como demuestra la creación de nuestra Unidad de Data en 2017, que ya reportaba entonces al consejero delegado y hoy lo hace al presidente, mostrando así su relevancia". El directivo ha subrayado que la apuesta por el uso de los datos y la analítica avanzada será reforzada por la entidad en 2023, con el objetivo de avanzar en la personalización de su oferta. Para ello trabajarán en estructurar bien los datos y que estos tengan la mayor calidad posible.

"Esta transformación del dato es muy profunda, más incluso que la transformación digital, y afecta a todos los ámbitos del banco. De hecho, todas nuestras áreas (soluciones de clientes, ámbito de riesgo, de finanzas, de prevención y lavado de dinero, ciberseguridad...) y todos los países en los que trabajamos tienen su plan de transformación basadas en datos y definiendo sus proyectos", ha subrayado. El directivo ha precisado que la transformación del dato "no es opcional" y que esta permite ofrecer servicios que no serían posible sin los datos. "Y si no estás ahí estás fuera del mercado", ha subrayado, reconociendo que aún tienen mucho camino que recorrer.

El responsable de Data del BBVA ha indicado que las funcionalidades que ofrecen hoy de salud financiera y sostenibilidad se han desarrollado internamente en el banco, pero no ha descartado alianzas con terceros ni la adquisición de algunas compañías para acelerar en ese trabajo. "Madiva, una empresa [de big data] que compramos en 2014 es un buen ejemplo. Buscaremos las capacidades que necesitamos donde estén, en casa o vía compras si estas tienen sentido".

Martín Manjón, que no ha desvelado datos de inversión del banco en su estrategia de datos, sí ha dejado claro que el BBVA, pese a la ingente cantidad de datos que maneja de sus clientes, no monetiza los mismos vendiéndolos a terceros. "No tenemos ningún servicio en ese sentido".