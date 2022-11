KPMG anticipa un baile de fusiones transfronterizas ante el nuevo escenario de tipos al alza

KPMG anticipa en el medio plazo los primeros pasos de la banca europea para iniciar un baile de fusiones transfronterizas ante el nuevo escenario de tipos. La consultora destaca en el informe Recovery in the midst of uncertainty, sobre tendencias en el mercado de fusiones y adquisiciones, que las entidades de la UE cotizan muy por debajo de su valor en libros, a diferencia de los bancos norteamericanos, lo que aboca a buscar operaciones que aumenten su rentabilidad.

“Creemos que hay tendencias a nivel macro que apoyarán las fusiones bancarias transfronterizas en Europa en el medio-largo plazo, una vez que vuelva la estabilidad al mercado. Los bancos de América y Asia cotizan a 1,5 veces su valor en libros, mientras que los europeos cotizan a 0,8 veces, que es una diferencia significativa que puede impulsar a un proceso de consolidación que busque competir en escala y eficiencia”, señala Borja Peñas, socio responsable en deal advisory de servicios financieros de KPMG.

Hasta ahora, la consolidación bancaria en Europa se había realizado a nivel nacional y con un sentido estratégico de reducción de costes a través de la suma de sinergias con el cierre de oficinas y recorte de planes. En ese sentido, apunta que el nuevo escenario de tipos de interés al alza va a impulsar que las entidades estudien salir fuera de sus fronteras para acometer una operación corporativa con un sentido de crecimiento de negocio. Y añade que en los próximos meses los bancos deben calcular el efecto neto para que se acaben formalizando.

“Hasta ahora, las fusiones entre bancos a nivel europeo no resultaban atractivas, por no contar con sinergias de costes, en cuanto a que no cuentan con redes comerciales solapadas. Pero las subidas de tipos van a incentivar estas sinergias por el lado de los ingresos. Se trata de dar un tiempo para evaluar el efecto neto para que acaben ocurriendo”, indica Peñas.

El propio Banco Central Europeo ha venido animando a las entidades a acometer fusiones transfronterizas para culminar la unión bancaria. Así, KPMG prevé que el propio supervisor facilite desde el punto de vista de la regulación este tipo de operaciones. “En el ámbito regulatorio, en Europa el BCE va a favorecer las operaciones transfronterizas para impulsar la unión bancaria. En EE UU prevemos que se incremente el foco supervisor sobre las operaciones de fusiones entre los grandes bancos y en Japón han favorecido una fuerte consolidación doméstica hasta la fecha. También destaca en India el impulso a la privatización en los bancos públicos”, valora Peñas.

En lo que respecta al mercado de fusiones y adquisiciones en el sector financiero, 2021 fue un año récord con 1.835 operaciones por un volumen de 289.000 millones de dólares (unos 278.000 millones de euros al cambio actual). Para el conjunto de 2022, KPMG estima una contracción en el número de operaciones debido al nuevo escenario macro, con la guerra en Ucrania de fondo y la subida de tipos de interés. No obstante, apunta a movimientos en el mercado fintech dentro del proceso de continua digitalización del sector. En ese sentido, prevé operaciones de las entidades para incorporar funcionalidades que ofrecen estas compañías.